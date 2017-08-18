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00:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван способ улучшить вкус виски

Шведские ученые предложили улучшить вкус виски, разбавив порцию алкогольного напитка небольшим количеством воды. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Источник: AP 2017

Разбавление приводит к тому, что гваякол, вещество, которое преимущественно отвечает за вкус напитка, в основном оказывается на границе раздела фаз газ-жидкость, а не в объеме напитка.

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Специалисты установили, что данные выводы справедливы для концентраций этанола в напитке до 45 процентов (по объему). При концентрациях спирта выше 59 процентов гваякол оказывается преимущественно в объеме жидкости.

К подобным выводам авторы пришли в результате компьютерного моделирования, позволяющего отследить распределение по объему компонентов смеси, состоящей из воды, этанола и гваякола.

Последний представляет собой амфифильное, то есть проявляющее одновременно гидрофильные и гидрофобные свойства, органическое вещество, относящееся к классу фенолов.

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