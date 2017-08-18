Мэр Сиэтла высказался за снос памятника Ленину в городе

Мэр выступил с заявлением о «символах ненависти, расизма и насилия», и высказался за то, чтобы убрать эти символы.
«Это включает и мемориалы конфедератов, и статуи, идеализирующие основателя авторитарного советского режима… Я считаю, что мемориал (солдатам Конфедерации) на кладбище Lake View и статуя Ленина в (районе) Фримонт нужно убрать», — заявил Мюррей.
Мы никогда не должны забывать нашу историю, но мы также не должны делать идолов из тех, кто совершал жестокость и пытался разделить нас на основе того, какие мы и откуда мы.
В офисе мэра РИА Новости пояснили, что оба памятника находятся на частной территории. Таким образом, заявление градоначальника — его позиция по этому вопросу, а не окончательное решение.
Кампания по сносу памятников конфедератам, выступавшим за сохранение рабства в годы Гражданской войны в США в 1861−65 годах, возобновилась в США после событий в городе Шарлоттсвилль, где в субботу прошли столкновения между ультраправыми и левыми активистами. Акции протеста прошли и в Сиэтле.