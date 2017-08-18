Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Ученые вывели идеальный график повседневной жизни
СМИ сообщили причину смерти актрисы Веры Глаголевой
Как сейчас живет Николай Караченцов: эксклюзивное видео актера
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Сотрудник ГИБДД заставил водителя 15 минут жать на тормоза
В Сочи упавший камень насквозь пробил «Ниву»
Смерть после визита в клинику: СМИ о гибели Веры Глаголевой
Морпех США об Украине: Пусть Россия ее растерзает
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Тарзан показал, как его супруга выглядит в обычной жизни – СМИ
В США возмущены Украиной: Пусть РФ ее растерзает
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
8Тень Земли
01:36 (мск), источник: РИА Новости

Мэр Сиэтла высказался за снос памятника Ленину в городе

НЬЮ-ЙОРК, 18 авг — РИА Новости. Мэр американского Сиэтла (штат Вашингтон) Эд Мюррей в четверг высказался за то, чтобы убрать из города памятник Владимиру Ленину, а также мемориал солдатам Конфедерации.

Источник: AP 2017

Мэр выступил с заявлением о «символах ненависти, расизма и насилия», и высказался за то, чтобы убрать эти символы.

«Это включает и мемориалы конфедератов, и статуи, идеализирующие основателя авторитарного советского режима… Я считаю, что мемориал (солдатам Конфедерации) на кладбище Lake View и статуя Ленина в (районе) Фримонт нужно убрать», — заявил Мюррей.

Мы никогда не должны забывать нашу историю, но мы также не должны делать идолов из тех, кто совершал жестокость и пытался разделить нас на основе того, какие мы и откуда мы.
Эд Мюррей
Мэр американского Сиэтла (штат Вашингтон)
Читайте также
Украина отчиталась о полной победе над Лениным

В офисе мэра РИА Новости пояснили, что оба памятника находятся на частной территории. Таким образом, заявление градоначальника — его позиция по этому вопросу, а не окончательное решение.

Кампания по сносу памятников конфедератам, выступавшим за сохранение рабства в годы Гражданской войны в США в 1861−65 годах, возобновилась в США после событий в городе Шарлоттсвилль, где в субботу прошли столкновения между ультраправыми и левыми активистами. Акции протеста прошли и в Сиэтле.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Муж Глаголевой сообщил, что актриса скончалась после долгой болезни
Первый канал объяснил, почему закрывается 'Наедине со всеми' Меньшовой
Число пострадавших при теракте в Барселоне возросло до ста
Росстат назвал размер средней зарплаты в России
ИГ взяло ответственность за теракт в Барселоне
МИД РФ вызвал послов из стран, одобривших решение по Собибору
ВКС за неделю 8 раз перехватили самолеты-разведчики у границ РФ
ЦБ начнет выпуск полимерных денег
«Краснодар» стартовал с победы в раунде плей-офф Лиги Европы
Спорт
Кража литовская: «Краснодар» победил «Црвену Звезду» в ЛЕ «Быки» одержали домашнюю победу, хотя в ходе второго тайма литовские арбитры не увидели, как мяч пересек линию ворот гостей после удара экс-игрока «Црвены Звезды» Ристича
Авто
Сотрудник ГИБДД заставил водителя автобуса 15 минут жать на тормоза Мужчина намерен подать жалобу в прокуратуру и МВД, чтобы ситуацию взяли на контроль
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Как продать жилье, купленное в браке?
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
Знаменитости, которые пошли по стопам родителей В жизни каждого человека наступает момент, когда ему приходится делать выбор собственного жизненного пути. Но оказывается, для того чтобы найти свое призвание, иногда стоит просто продолжать дело родителей.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь