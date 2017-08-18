Мэр Сиэтла высказался за снос памятника Ленину в городе

Источник: AP 2017

Мэр выступил с заявлением о «символах ненависти, расизма и насилия», и высказался за то, чтобы убрать эти символы.

«Это включает и мемориалы конфедератов, и статуи, идеализирующие основателя авторитарного советского режима… Я считаю, что мемориал (солдатам Конфедерации) на кладбище Lake View и статуя Ленина в (районе) Фримонт нужно убрать», — заявил Мюррей.

Мы никогда не должны забывать нашу историю, но мы также не должны делать идолов из тех, кто совершал жестокость и пытался разделить нас на основе того, какие мы и откуда мы. Эд Мюррей Мэр американского Сиэтла (штат Вашингтон)

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В офисе мэра РИА Новости пояснили, что оба памятника находятся на частной территории. Таким образом, заявление градоначальника — его позиция по этому вопросу, а не окончательное решение.