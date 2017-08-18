Высокоскоростную магистраль Москва-Казань начнут строить в 2018 году
Это будет первая в России подобная трасса.
Это будет первая в России подобная трасса.
Проектирование первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали
В следующем году мы начинаем строительство.
Трасса
На трассе будут организованы остановки через каждые 50−70 километров.
Китай планирует предоставить на строительство участка 400 миллиардов рублей. Средства будут выданы в кредит на 20 лет. Их них 100 миллиардов станут взносом в уставный капитал специальной проектной компании. Также строительство магистрали предложил профинансировать консорциум «Немецкая инициатива», куда входят такие компании, как Siemens, Deutsche Bank, Deutsche Bahn. Он готов выделить 2,7 миллиарда евро и привлечь в проект до 800 миллионов евро инвестиций.