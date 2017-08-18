Высокоскоростную магистраль Москва-Казань начнут строить в 2018 году

Источник: Reuters

Проектирование первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань завершится в этом году, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-президента «Российские железные дороги» (РЖД) Александра Мишарина.

В следующем году мы начинаем строительство. Александр Мишарин Первый вице-президент «Российские железные дороги» (РЖД)

Трасса Москва-Казань станет первым участком магистрали Москва-Пекин, которая будет частью проекта «Шелковый путь». Его цель — связать Китай с рынками Европы и Ближнего Востока. Ранее сообщалось, что магистраль может быть запущена к 2022−2023 году. Общая стоимость дороги оценивается в семь триллионов рублей.

Протяженность дороги Москва — Казань составит около 770 километров, скорость движения поездов будет достигать 400 километров в час, время в пути составит 3,5 часа вместо нынешних 14.

На трассе будут организованы остановки через каждые 50−70 километров.