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01:22 (мск), источник: Мослента

Высокоскоростную магистраль Москва-Казань начнут строить в 2018 году

Это будет первая в России подобная трасса.

Источник: Reuters

Проектирование первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань завершится в этом году, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-президента «Российские железные дороги» (РЖД) Александра Мишарина.

В следующем году мы начинаем строительство.
Александр Мишарин
Первый вице-президент «Российские железные дороги» (РЖД)

Трасса Москва-Казань станет первым участком магистрали Москва-Пекин, которая будет частью проекта «Шелковый путь». Его цель — связать Китай с рынками Европы и Ближнего Востока. Ранее сообщалось, что магистраль может быть запущена к 2022−2023 году. Общая стоимость дороги оценивается в семь триллионов рублей.

Протяженность дороги Москва — Казань составит около 770 километров, скорость движения поездов будет достигать 400 километров в час, время в пути составит 3,5 часа вместо нынешних 14.

На трассе будут организованы остановки через каждые 50−70 километров.

Китай планирует предоставить на строительство участка 400 миллиардов рублей. Средства будут выданы в кредит на 20 лет. Их них 100 миллиардов станут взносом в уставный капитал специальной проектной компании. Также строительство магистрали предложил профинансировать консорциум «Немецкая инициатива», куда входят такие компании, как Siemens, Deutsche Bank, Deutsche Bahn. Он готов выделить 2,7 миллиарда евро и привлечь в проект до 800 миллионов евро инвестиций.

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