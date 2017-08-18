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03:32 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Потерпевшие по делу Игоря Пушкарева попросили закрыть дело

Ходатайство подано в связи с отсутствием ущерба предприятию «Дороги Владивостока».

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 18 августа, PrimaMedia.

Потерпевшая сторона по делу временно отстраненного от исполнения обязанностей главы Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе, заявила в Мосгорсуд ходатайство о прекращении уголовного дела. По словам адвоката стороны Владимира Поликарпова, заявление подано в связи с отсутствием ущерба компании «Дороги Владивостока», сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету «Известия».

«Неделю назад потерпевшая по делу сторона “Дороги Владивостока” ознакомилась с материалами и заявила ходатайство о прекращении уголовного дела, а также об отмене меры пресечения моему подзащитному», — сообщает адвокат.

Напомним, по версии обвинителей, в 2009—2014 годах Игорь Пушкарев, будучи главой Владивостока и действуя вопреки интересам службы, из корыстной и иной личной заинтересованности, злоупотребляя должностными полномочиями, организовал приобретение МУПВ «Дороги Владивостока» у группы компаний «Востокцемент» строительных материалов в большом объеме. В результате «Дороги Владивостока» понесли ущерб в сумме более 158 млн рублей и стали должниками на 800 млн рублей. По уголовному делу арестовали Игоря Пушкарева, его брата Андрея Пушкарева, возглавлявшего ГК «Востокцемент» и бывшего руководителя «Дорог Владивостока» Андрея Лушникова.

На данный момент Игорь Пушкарев судом отстранен от должности главы города Владивостока. Срок предварительного следствия в отношении него и Андрея Лушникова продлен до 1 сентября, Андрея Пушкарева до 30 сентября. Все трое находятся в Москве: Игорь Пушкарев и Андрей Лушников — в СИЗО, Андрей Пушкарев под домашним арестом.

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