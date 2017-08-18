Потерпевшие по делу Игоря Пушкарева попросили закрыть дело

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 18 августа, PrimaMedia.

Потерпевшая сторона по делу временно отстраненного от исполнения обязанностей главы Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе, заявила в Мосгорсуд ходатайство о прекращении уголовного дела. По словам адвоката стороны Владимира Поликарпова, заявление подано в связи с отсутствием ущерба компании «Дороги Владивостока», сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету «Известия».

«Неделю назад потерпевшая по делу сторона “Дороги Владивостока” ознакомилась с материалами и заявила ходатайство о прекращении уголовного дела, а также об отмене меры пресечения моему подзащитному», — сообщает адвокат.

Напомним, по версии обвинителей, в 2009—2014 годах Игорь Пушкарев, будучи главой Владивостока и действуя вопреки интересам службы, из корыстной и иной личной заинтересованности, злоупотребляя должностными полномочиями, организовал приобретение МУПВ «Дороги Владивостока» у группы компаний «Востокцемент» строительных материалов в большом объеме. В результате «Дороги Владивостока» понесли ущерб в сумме более 158 млн рублей и стали должниками на 800 млн рублей. По уголовному делу арестовали Игоря Пушкарева, его брата Андрея Пушкарева, возглавлявшего ГК «Востокцемент» и бывшего руководителя «Дорог Владивостока» Андрея Лушникова.