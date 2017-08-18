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02:33 (мск), источник: ТАСС

Российские космонавты успешно завершили выход в открытый космос

Федор Юрчихин и Сергей Рязанский завершили предусмотренные программой задачи и вернулись на борт станции, сообщили в ЦУПе.

КОРОЛЕВ /Московская область/, 18 августа. /ТАСС/. Российские космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский вернулись на борт Международной космической станции (МКС) после выхода в открытый космос, который длился 7,5 часов, сообщили ТАСС в Центре управления полетами.

«Космонавты успешно завершили предусмотренные программой задачи и вернулись на борт станции, закрыв выходной люк», — рассказали в ЦУПе.

Изначально работа космонавтов в открытом космосе должна была длиться 6 часов 5 минут, однако ЦУП продлил выход за пределы МКС, поскольку космонавты не успели завершить работы по графику.

Это был первый выход в открытый космос российских космонавтов с февраля 2016 года.
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Во время выхода космонавты испытали скафандр нового поколения «Орлан-МКС», забрали с поверхности МКС образцы, на которых были опробованы технологии ремонта космических конструкций, установили на поверхности МКС аппаратуру для определения химического состава и распределения в пространстве выбросов из сопел двигателей служебного модуля «Звезда». Помимо этого, они вручную произвели последовательный запуск наноспутников «ТС530-Зеркало», «Томск-ТПУ-120», двух наноспутников «Танюша-ЮЗГУ» и «ТНС-0 № 2», а также взяли мазки для поиска микробных загрязнений поверхности станции.

Следующий выход в космос планировался на конец 2017 года. В настоящее время он перенесен на февраль 2018-го. Основная задача выхода — установка на внешней поверхности МКС аппаратуры ретрансляции данных на Землю через спутниковую систему «Луч».

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