Российские космонавты успешно завершили выход в открытый космос
Федор Юрчихин и Сергей Рязанский завершили предусмотренные программой задачи и вернулись на борт станции, сообщили в ЦУПе.
Федор Юрчихин и Сергей Рязанский завершили предусмотренные программой задачи и вернулись на борт станции, сообщили в ЦУПе.
КОРОЛЕВ /Московская область/, 18 августа. /ТАСС/. Российские космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский вернулись на борт Международной космической станции (МКС) после выхода в открытый космос, который длился 7,5 часов, сообщили ТАСС в Центре управления полетами.
«Космонавты успешно завершили предусмотренные программой задачи и вернулись на борт станции, закрыв выходной люк», — рассказали в ЦУПе.
Изначально работа космонавтов в открытом космосе должна была длиться 6 часов 5 минут, однако ЦУП продлил выход за пределы МКС, поскольку космонавты не успели завершить работы по графику.
Во время выхода космонавты испытали скафандр нового поколения «Орлан-МКС», забрали с поверхности МКС образцы, на которых были опробованы технологии ремонта космических конструкций, установили на поверхности МКС аппаратуру для определения химического состава и распределения в пространстве выбросов из сопел двигателей служебного модуля «Звезда». Помимо этого, они вручную произвели последовательный запуск наноспутников «ТС530-Зеркало», «Томск-ТПУ-120», двух наноспутников «Танюша-ЮЗГУ» и «ТНС-0 № 2», а также взяли мазки для поиска микробных загрязнений поверхности станции.
Следующий выход в космос планировался на конец 2017 года. В настоящее время он перенесен на февраль 2018-го. Основная задача выхода — установка на внешней поверхности МКС аппаратуры ретрансляции данных на Землю через спутниковую систему «Луч».