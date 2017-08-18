Для жителей Хабаровского края подготовили 471 тысячу доз вакцины от гриппа
Прививочная кампания начнётся в регионе осенью.
Прививочная кампания начнётся в регионе осенью.
В Хабаровском крае идёт подготовка к массовой иммунизации населения против гриппа и ОРВИ. Всего в период осенней прививочной кампании в регион поступит 472 тысячи доз гриппозной вакцины для взрослых и более 151 тысяч доз для детей. Первая партия должна прийти в краевой центр до 31 августа.
Как сообщила на очередном заседании
Массовая иммунизация продлится до 1 ноября. Всего прививки от гриппа сделают более 617 тысячам человек, в том числе более 144 тысяч детей. Особое внимание уделят вакцинации граждан, входящих в группы риска: работники образовательных учреждений, медицинских организаций, транспорта,
Как сообщает
Сейчас министерство здравоохранения края уже проводит ряд мероприятий по предупреждению заболеваемости гриппом и ОРВИ: контролируют подготовку школ к началу нового учебного года, проверяют наличие нескончаемого запаса противовирусных препаратов, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты в аптеках региона.