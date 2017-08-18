Для жителей Хабаровского края подготовили 471 тысячу доз вакцины от гриппа

В Хабаровском крае идёт подготовка к массовой иммунизации населения против гриппа и ОРВИ. Всего в период осенней прививочной кампании в регион поступит 472 тысячи доз гриппозной вакцины для взрослых и более 151 тысяч доз для детей. Первая партия должна прийти в краевой центр до 31 августа.

Как сообщила на очередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии в правительстве региона начальник управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева, комплекс предпринимаемых мер по профилактике гриппа и ОРВИ позволил предотвратить подъём заболеваемости в предыдущий период. Превышение зафиксировали только в декабре прошлого года, оно продлилось пять недель.

Массовая иммунизация продлится до 1 ноября. Всего прививки от гриппа сделают более 617 тысячам человек, в том числе более 144 тысяч детей. Особое внимание уделят вакцинации граждан, входящих в группы риска: работники образовательных учреждений, медицинских организаций, транспорта, жилищно-коммунальной и социальной сферы, работники птицефабрик, люди старше 60 лет, дети школьного и дошкольного возраста. В этом году представителей этой группы станет больше.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, для жителей региона вакцина будет бесплатной. Прививки сделают в поликлиниках по месту жительства, в медицинских кабинетах на предприятиях.