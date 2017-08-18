​Ремонт на Золотом мосту во Владивостоке остановил движение автомобилей

В пятницу утром, 18 августа, автомобилисты Владивостока столкнулись с затрудненным движением в районе Золотого моста, сообщает корр. РИА VladNews с места событий.

Огромные заторы образовались на улицах Харьковская, Олега Кошевого, Калинина, Черемуховая. Как удалось выяснить, причиной километровых пробок стал ремонт дорожного полотна на Золотом мосту Владивостока который начался в ночь на пятницу. В настоящее время дорожные службы преступили к благоустройство асфальтового покрытия на средней полосе движения.