Ремонт на Золотом мосту во Владивостоке остановил движение автомобилей
Как долго продлятся дорожные работы пока неизвестно.
Как долго продлятся дорожные работы пока неизвестно.
В пятницу утром, 18 августа, автомобилисты Владивостока столкнулись с затрудненным движением в районе Золотого моста, сообщает корр. РИА VladNews с места событий.
Огромные заторы образовались на улицах Харьковская, Олега Кошевого, Калинина, Черемуховая. Как удалось выяснить, причиной километровых пробок стал ремонт дорожного полотна на Золотом мосту Владивостока который начался в ночь на пятницу. В настоящее время дорожные службы преступили к благоустройство асфальтового покрытия на средней полосе движения.
Как долго продлятся ремонтные работы, пока неизвестно. РИА VladNews следит за развитием событий.