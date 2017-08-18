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03:16 (мск), источник: VLADNEWS

​Ремонт на Золотом мосту во Владивостоке остановил движение автомобилей

Как долго продлятся дорожные работы пока неизвестно.

Во время загрузки произошла ошибка.

В пятницу утром, 18 августа, автомобилисты Владивостока столкнулись с затрудненным движением в районе Золотого моста, сообщает корр. РИА VladNews с места событий.

Огромные заторы образовались на улицах Харьковская, Олега Кошевого, Калинина, Черемуховая. Как удалось выяснить, причиной километровых пробок стал ремонт дорожного полотна на Золотом мосту Владивостока который начался в ночь на пятницу. В настоящее время дорожные службы преступили к благоустройство асфальтового покрытия на средней полосе движения.

Как долго продлятся ремонтные работы, пока неизвестно. РИА VladNews следит за развитием событий.

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