Сквозное движение автотранспорта по ул. Бондаря в Хабаровске перекроют на сутки
Это связано с капитальным ремонтом тепломагистрали.
Это связано с капитальным ремонтом тепломагистрали.
Хабаровск, 18 августа, AmurMedia.
В Хабаровске
Филиал «Хабаровская теплосетевая компания» (ХТСК) АО «Дальневосточная генерирующая компания» продолжает капитальный ремонта тепломагистрали № 33 в краевом центре. В связи с этим в период с 20.00 часов 19 августа до 20.00 часов 20 августа приостанавливается сквозной проезд автотранспорта по ул. Бондаря (из-за работ в районе дома № 160 е по ул. Тихоокеанской). Горячее водоснабжение потребителей района будет сохранено.
За сутки ремонтная бригада планирует заменить устаревшие лотки для трубопровода, установив вместо них современные металлические гильзы, что в будущем в случае порыва позволит вести ремонтные работы без вскрытия дорожного полотна.