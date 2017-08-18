Сквозное движение автотранспорта по ул. Бондаря в Хабаровске перекроют на сутки

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 18 августа, AmurMedia.

В Хабаровске из-за капитального ремонта тепломагистрали на сутки перекроют сквозное движение по ул. Бондаря. Горожан просят учитывать это при планировании передвижения, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе филиала «Хабаровская теплосетевая компания» АО «ДГК».

Филиал «Хабаровская теплосетевая компания» (ХТСК) АО «Дальневосточная генерирующая компания» продолжает капитальный ремонта тепломагистрали № 33 в краевом центре. В связи с этим в период с 20.00 часов 19 августа до 20.00 часов 20 августа приостанавливается сквозной проезд автотранспорта по ул. Бондаря (из-за работ в районе дома № 160 е по ул. Тихоокеанской). Горячее водоснабжение потребителей района будет сохранено.