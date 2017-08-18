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03:13 (мск), источник: AmurMedia.ru

Сквозное движение автотранспорта по ул. Бондаря в Хабаровске перекроют на сутки

Это связано с капитальным ремонтом тепломагистрали.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 18 августа, AmurMedia.

В Хабаровске из-за капитального ремонта тепломагистрали на сутки перекроют сквозное движение по ул. Бондаря. Горожан просят учитывать это при планировании передвижения, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе филиала «Хабаровская теплосетевая компания» АО «ДГК».

Филиал «Хабаровская теплосетевая компания» (ХТСК) АО «Дальневосточная генерирующая компания» продолжает капитальный ремонта тепломагистрали № 33 в краевом центре. В связи с этим в период с 20.00 часов 19 августа до 20.00 часов 20 августа приостанавливается сквозной проезд автотранспорта по ул. Бондаря (из-за работ в районе дома № 160 е по ул. Тихоокеанской). Горячее водоснабжение потребителей района будет сохранено.

За сутки ремонтная бригада планирует заменить устаревшие лотки для трубопровода, установив вместо них современные металлические гильзы, что в будущем в случае порыва позволит вести ремонтные работы без вскрытия дорожного полотна.

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