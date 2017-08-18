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03:11 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке установлено массовое ущемление прав инвалидов

Прокуратура обнаружила факты нарушения работодателями трудового законодательства РФ.

Прокуратурой Советского района города Владивостока проведена проверка соблюдения работодателями законодательства о занятости населения в части трудоустройства инвалидов, в ходе которой установлено, что отдельными работодателями допускаются нарушения закона в указанной сфере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В соответствии с Законом РФ «О занятости населения в Российской Федерации» и ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости информацию о наличии вакантных рабочих мест (должностей), выполнении квоты для приема на работу инвалидов.

Региональным законом Приморского края «О квотировании рабочих мест для инвалидов в Приморском крае» предусмотрено, что работодателям, численность работников которых составляет не менее чем 35 человек и не более 100 человек, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере 3% от среднесписочной численности работников.

В нарушение указанных требований законодательства 13 организациями на территории Советского района города не выполняется обязанность по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов, а также по предоставлению соответствующих сведений в установленные сроки в КГБУ «Приморский центр занятости населения».

По результатам проверки руководителям организаций внесены представления об устранении нарушений закона, возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.7 КоАП РФ.

По итогам судебного рассмотрения такого дела одно юридическое лицо уже привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.

Во исполнение требований прокурора, на двух предприятиях выявленные нарушения закона устранены.

Результаты рассмотрения остальных актов реагирования и фактическое устранение выявленных нарушений закона находятся на контроле в прокуратуре района.

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