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03:10 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Брендом Комсомольска-на-Амуре стал «конструктор»

Разработчики представили горожанам их «брэнд-бук».

Комсомольчанам представили бренд города. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», им стал своеобразный «конструктор». Местом проведения презентации стал кинотеатр «Факел» в Комсомольске-на-Амуре.

Представители Центра прикладной урбанистики, которые занимались разработкой бренда, отмечают, что не стоит путать его с логотипом. Бренд — это целый набор признаков, отличающих в данном случае город от остальных и делающих её легко узнаваемым.

Так, разработчики начали разговор с собравшимися с того, какими могут быть бренды и как они создаются на примерах других городов. От этого они перешли к появлению бренда Комсомольска.


Было важно понять, чем же на самом деле живёт город, для этого они проводили несколько встреч с комсомольчанами. В итоге пришло решение, что бренд должен вмещать в себя коммуникацию между всеми жителями Комсомольска разных возрастов с разными интересами.

«Город — это люди, которые друг друга знают и могут взаимодействовать. В итоге мы пришли к тому, чтобы это был своеобразный конструктор, который может дополняться, в основе которого объёмная буква К — трёхмерный объект. Этот значок можно использовать с надписью и без», — сказал представитель Центра прикладной урбанистики Василий Кропоткин.

Теперь, после того, как инструмент создан — дело за администрацией города.
«Подразумевается, что в городе теперь есть набор символов — локальных брендов, которые можно транслировать как во внутреннее, так и во внешнее пространство. Для этого был создан специальный визуальный трёхмерный язык, который можно спокойно интегрировать в реальное пространство — использовать в оформлении парков, рекламной продукции, так могут выглядеть скамейки. Когда мы анализировали, что у нас такое получилось, с чем это можно сравнить — сегодня все пользуются разными стикерами, смайлами, для того, чтобы выразить свои ощущения. В принципе, мы создали тоже самое, есть даже задел для местных творческих людей, которые могут в дальнейшем создавать такие значки-составляющие бренда города. Есть определённые образы, которые что-то символизируют — их и можно использовать. Например, ВЭФ скоро. Это спокойно можно использовать уже там», — отметил Василий Кропоткин.

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