Брендом Комсомольска-на-Амуре стал «конструктор»

Комсомольчанам представили бренд города. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», им стал своеобразный «конструктор». Местом проведения презентации стал кинотеатр «Факел» в Комсомольске-на-Амуре. Представители Центра прикладной урбанистики, которые занимались разработкой бренда, отмечают, что не стоит путать его с логотипом. Бренд — это целый набор признаков, отличающих в данном случае город от остальных и делающих её легко узнаваемым. Так, разработчики начали разговор с собравшимися с того, какими могут быть бренды и как они создаются на примерах других городов. От этого они перешли к появлению бренда Комсомольска.

«Город — это люди, которые друг друга знают и могут взаимодействовать. В итоге мы пришли к тому, чтобы это был своеобразный конструктор, который может дополняться, в основе которого объёмная буква К — трёхмерный объект. Этот значок можно использовать с надписью и без», — сказал представитель Центра прикладной урбанистики Василий Кропоткин.



Теперь, после того, как инструмент создан — дело за администрацией города.

«Подразумевается, что в городе теперь есть набор символов — локальных брендов, которые можно транслировать как во внутреннее, так и во внешнее пространство. Для этого был создан специальный визуальный трёхмерный язык, который можно спокойно интегрировать в реальное пространство — использовать в оформлении парков, рекламной продукции, так могут выглядеть скамейки. Когда мы анализировали, что у нас такое получилось, с чем это можно сравнить — сегодня все пользуются разными стикерами, смайлами, для того, чтобы выразить свои ощущения. В принципе, мы создали тоже самое, есть даже задел для местных творческих людей, которые могут в дальнейшем создавать такие значки-составляющие бренда города. Есть определённые образы, которые что-то символизируют — их и можно использовать. Например, ВЭФ скоро. Это спокойно можно использовать уже там», — отметил Василий Кропоткин.