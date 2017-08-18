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04:50 (мск), источник: Губерния онлайн

Синоптик: Жара и духота вернутся в Хабаровск на выходных

В субботу погода будет неустойчивой, а воскресенье ожидается солнечным.

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Синоптики прогнозируют переменчивую погоду в Хабаровске на ближайших выходных. В субботу будет пасмурно, возможен кратковременный дождь. В воскресенье выглянет солнце, а столбик термометра, возможно, поднимется до тридцатиградусной отметки, сообщает портал «Губерния».

О том, что ожидает хабаровчан в ближайшие два дня, рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

«В субботу погода будет оставаться неустойчивой, весь день будет облачно, можно сказать — пасмурно. Температура будет колебаться от +24 до +26 градусов. Днем и вечером, возможно, пройдут кратковременные дожди. На следующий день будет солнечно и душно, температура — до +30, ветер юго-восточный, умеренный, осадков не ожидается», — рассказала Галина Брынцева.

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