Синоптик: Жара и духота вернутся в Хабаровск на выходных

Синоптики прогнозируют переменчивую погоду в Хабаровске на ближайших выходных. В субботу будет пасмурно, возможен кратковременный дождь. В воскресенье выглянет солнце, а столбик термометра, возможно, поднимется до тридцатиградусной отметки, сообщает портал «Губерния».

О том, что ожидает хабаровчан в ближайшие два дня, рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.