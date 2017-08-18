Синоптик: Жара и духота вернутся в Хабаровск на выходных
В субботу погода будет неустойчивой, а воскресенье ожидается солнечным.
В субботу погода будет неустойчивой, а воскресенье ожидается солнечным.
Синоптики прогнозируют переменчивую погоду в Хабаровске на ближайших выходных. В субботу будет пасмурно, возможен кратковременный дождь. В воскресенье выглянет солнце, а столбик термометра, возможно, поднимется до тридцатиградусной отметки, сообщает портал «Губерния».
О том, что ожидает хабаровчан в ближайшие два дня, рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.
«В субботу погода будет оставаться неустойчивой, весь день будет облачно, можно сказать — пасмурно. Температура будет колебаться от +24 до +26 градусов. Днем и вечером, возможно, пройдут кратковременные дожди. На следующий день будет солнечно и душно, температура — до +30, ветер