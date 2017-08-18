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04:52 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске «реанимируют» Шапокляк и Волка из «Ну, погоди!»

Скульптуры будут реставрировать около месяца.

Источник: Восток Медиа

В Хабаровске «реанимируют» Волка и Шапокляк из мультфильмов «Ну, погоди!» и «Крокодил Гена». Скульптуры отвезли на реставрацию, их в течение месяца будут приводить в порядок, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

Эти мультяшные фигуры оказались наиболее уязвимыми. Шапокляк вандалы сломали зонтик, ленту на шляпе и палец. Волку досталось меньше — он лишился грифа гитары. Чтобы ситуация не повторилась снова, специалисты планируют укрепить тонкие и незащищённые места реставрируемых скульптур.

«Мы будем делать всё надёжнее, потолще — учтём все моменты. Из всех фигур только две пострадали, а остальные выдержали натиск вандалов. Самые уязвимые места скульптур — тонкие части. Там места мало, сейчас будем думать, как их укрепить. Шапокляк в палец вставлю арматуру потолще и залью смолой, буду использовать крепкий металл», — рассказал корреспонденту агентства хабаровский скульптор Виктор Босов.

На городских прудах герои советских мультфильмов появились в два этапа в 2008 и 2009 году. С тех пор, по словам художника, фигуры не реставрировали. А в администрации Хабаровска заверили, что фигуры находятся под постоянным наблюдением специалистов.

«Периодически делают ремонт каждой скульптуры: красят их, восстанавливают недостающие части. Это плановая реставрация. Как правило, мы проводим работы и когда находим какие-то дефекты или поломки. Нашлись деньги, и мы отправили скульптуры на реставрацию. У нас всегда финансовый вопрос — самый главный», — отметил начальник участка «Центр» МУП «Южное» Евгений Поправко.

На выполнение работ скульптору дали месяц. В ближайшие дни он планирует приступить к реставрации металлических фигур.

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