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12:07 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Проспект Мира в Красноярске предложили «отдать» пешеходам

Красноярская медиагруппа «Прима» выступила с инициативой сделать проспект Мира пешеходным. По словам журналистов, городу не хватает уютного общественного пространства в центре.

Источник: РИА "Новости"

«В теории перекрытие проспекта увеличит нагрузку на Мира и Ленина. На практике улицы- дублеры прекрасно справляются с потоком во время ремонтов в этом году. По информации департамента городского хозяйства заторов не стало больше, а выходные поток машин и вовсе снизился», — аргументируют журналисты.

Для начала предлагается ограничить движение автомобилей на нескольких участках. Еще один вариант — перекрывать проспект по выходным.

«Во всем мире, где автомобилизация достигла определенного уровня, единственный способ решения транспортной проблемы — ограничение использования личного транспорта. У нас ничего не получилось с платными парковками, еще один шаг — превращение нашей центральной улицы в пешеходную хотя бы на выходные дни», — считает президент «Союза строителей Красноярского края» Александр Коропачинский.

Еще один аргумент — проспект Мира в последние годы сдает позиции как центральная улица.

«Деловая и общественная жизнь с улицы Мира постепенно уходит, а это не правильно, все города мира борются за то, чтобы сохранить исторический статус центра, как место притяжения людей. Это нужно делать совместным проектом бизнеса и власти, потому что пешеходная улица нужна для того чтобы там были организованы коммуникации между людьми», — комментирует депутат Законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко.

Медиагруппа предлагает принять участие в обсуждении инициативы: голосование проводится на сайте gorodprima.ru.

Ранее с подобной инициативой выступал управляющий партнер ООО «Проектдевелопмент» Антон Шаталов. Эксперт указывает, что центр города в настоящий момент используется в качестве транспортного транзитного узла. Архитектор считает, что необходимо переносить транспортные потоки в обход исторического центра Красноярска и возвращать туда пешеходное и общественное пространство. В первую очередь, указывает Шаталов, на Мира нужно уменьшить поток машин и скорость их движения, добавить парковок и разбить дополнительные скверы.

Глава города Эдхам Акбулатов в интервью телеканалу «СТС-Прима» ранее заявлял, что проспект Мира в Красноярске станет пешеходным. По словам градоначальника, у мэрии есть планы «отдать» главную улицу города пешеходам, однако это не является перспективой ближайших лет.

Пешеходные улицы есть во многих городах-миллионерах России. Так, в Новосибирске этим летом закрыли для машин часть улицы Ленина. В Москве пешеходными стали десятки улиц, в том числе Старый Арбат. В Санкт-Петербурге пешеходными являются Большая Морская улица, Набережная канала Грибоедова и др.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Игорь Русич
Было уже это. Помню сам что проспект Мира был пешеходным. Увеличилась нагрузка на пр-ты Маркса и Ленина Умный человек наступает на грабли не для того чтобы...
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