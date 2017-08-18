Во Владивостоке назвали имя президента кинофестиваля «Меридианы Тихого»

Президентом 15-го международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» стал известный актёр-«гардемарин», режиссёр и продюсер Сергей Жигунов. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили сегодня в пресс-службе кинофестиваля. Имя председателя жюри основной конкурсной программы назвали два дня назад.

Заслуженный артист РФ Сергей Жигунов перенял эстафету у Фёдора Бондарчука и в этом году стал президентом кинофестиваля во Владивостоке. Именно здесь в 2010 году проходили съёмки сериала «Пираньи», в котором Жигунов сыграл одну из главных ролей.

Вместе с ним на МКФ в столицу Приморья прилетит супруга, актриса Вера Новикова. Также среди гостей юбилейного мероприятия будут режиссёр и продюсер Алексей Учитель; киновед и культуролог Кирилл Разлогов; сын знаменитого оскароносного актёра Юла Бриннера, профессор и писатель Рок Бриннер; режиссёр и сценарист, худрук «Ералаша» Борис Грачевский; журналист и телеведущая Фёкла Толстая; обещанная оргкомитетом МКФ ещё в июне французская актриса Фанни Ардан.