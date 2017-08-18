ГИБДД сообщает важную новость приморцам
С 22 августа меняется режим работы регистрационных пунктов Уссурийска и Находки, сообщает ИА «Deita.ru».
С 22 августа меняется режим работы регистрационных пунктов Уссурийска и Находки, сообщает ИА «Deita.ru».
Как сообщает ГГИБДД по Приморскому краю, режим работы следующий:
Вторник с 08:00 до 17:00 (с перерывом на обед с 12:00 до 13:00);.
Среда с 08:00 до 12:00.
Теперь в эти дни осуществляется прием граждан только предварительно записавшихся на регистрацию автомототранспортных средств через федеральную государственную информационную систему (Единый портал государственных и муниципальных услуг).
Михаил Грач.