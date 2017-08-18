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04:48 (мск), источник: ДЕЙТА

ГИБДД сообщает важную новость приморцам

С 22 августа меняется режим работы регистрационных пунктов Уссурийска и Находки, сообщает ИА «Deita.ru».

Источник: ДЕЙТА

Как сообщает ГГИБДД по Приморскому краю, режим работы следующий:

Вторник с 08:00 до 17:00 (с перерывом на обед с 12:00 до 13:00);.

Среда с 08:00 до 12:00.

Теперь в эти дни осуществляется прием граждан только предварительно записавшихся на регистрацию автомототранспортных средств через федеральную государственную информационную систему (Единый портал государственных и муниципальных услуг).

Михаил Грач.

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