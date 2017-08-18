Баннеры к юбилею Амурска подготовят местные жители
Администрация Амурска объявила конкурс на лучший макет баннера к празднованию 60-летия города в 2018 году.
Администрация Амурска объявила конкурс на лучший макет баннера к празднованию 60-летия города в 2018 году.
В соревновании «Амурск — мой город!» смогут принять участие все желающие. В работах должны быть использованы образы, имеющие значимость для жителей Амурска. Каждый участник может подготовить не более трех макетов.
Лучший баннер разместят на рекламной конструкции, расположенной на въезде в город. Победителей наградят 29 сентября, участникам вручат сертификаты.
Работы принимаются до 25 сентября по адресу: проспект Мира 14, кабинет № 14. Телефон для справок: 2−52−94. Положение о конкурсе представлено на сайте, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на