Баннеры к юбилею Амурска подготовят местные жители

В соревновании «Амурск — мой город!» смогут принять участие все желающие. В работах должны быть использованы образы, имеющие значимость для жителей Амурска. Каждый участник может подготовить не более трех макетов.

Лучший баннер разместят на рекламной конструкции, расположенной на въезде в город. Победителей наградят 29 сентября, участникам вручат сертификаты.