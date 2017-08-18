Сильные ливни могут накрыть Приморье в начале следующей недели
Специалисты Росгидромета прогнозируют обильные осадки с 21 по 24 августа.
Специалисты Росгидромета прогнозируют обильные осадки с 21 по 24 августа.
Владивосток, 18 августа, PrimaMedia.
Специалисты Росгидромета прогнозируют сильные дожди с 21 по 24 августа. Осадки могут оказать влияние на гидрологическую обстановку в Амурской области, Хабаровском крае и снова в Приморье. Синоптики подчеркивают, что прогноз пока долгосрочный, он ежедневно уточняется и корректируется, сообщает ИА PrimaMedia на региональное управление МЧС.
Сибирский региональный центр МЧС России готовит план перемещения федеральной группировки сил и техники по регионам Дальнего Востока в соответствии с оперативными событиями. Долгосрочный прогноз синоптиков относительно осадков неблагоприятен. До конца августа ожидаются обильные дожди, способные осложнить паводковую обстановку.
В распоряжении Сибирского регионального центра МЧС России силы 4-х
«Наши подразделения находятся в постоянной готовности к немедленному реагированию при осложнении ситуации. Два
Руководство Приморского края со своей стороны готовит комплекс противопаводковых мероприятий, поскольку вопрос ликвидации последствий ЧС, по словам губернатора Владимира Миклушевского, стал крайне актуальным для региона за последние пять лет.