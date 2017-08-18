Сильные ливни могут накрыть Приморье в начале следующей недели

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 18 августа, PrimaMedia.

Специалисты Росгидромета прогнозируют сильные дожди с 21 по 24 августа. Осадки могут оказать влияние на гидрологическую обстановку в Амурской области, Хабаровском крае и снова в Приморье. Синоптики подчеркивают, что прогноз пока долгосрочный, он ежедневно уточняется и корректируется, сообщает ИА PrimaMedia на региональное управление МЧС.

Сибирский региональный центр МЧС России готовит план перемещения федеральной группировки сил и техники по регионам Дальнего Востока в соответствии с оперативными событиями. Долгосрочный прогноз синоптиков относительно осадков неблагоприятен. До конца августа ожидаются обильные дожди, способные осложнить паводковую обстановку.

В распоряжении Сибирского регионального центра МЧС России силы 4-х поисково-спасательных отрядов, 4-х военизированных спасательных центров и 18 специализированных пожарно-спасательных формирований, дислоцированных на территории Сибири, Урала и Дальнего Востока. Общая численность аэромобильных подразделений более 6 700 человек.

«Наши подразделения находятся в постоянной готовности к немедленному реагированию при осложнении ситуации. Два авиационно-спасательных центра МЧС России в Красноярске и в Хабаровске также в круглосуточном режиме доставляют людей и необходимые грузы к местам проведения работ», — прокомментировал заместитель начальника регионального центра генерал-майор внутренней службы Александр Еремеев.