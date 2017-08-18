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05:18 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Сильные ливни могут накрыть Приморье в начале следующей недели

Специалисты Росгидромета прогнозируют обильные осадки с 21 по 24 августа.

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Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 18 августа, PrimaMedia.

Специалисты Росгидромета прогнозируют сильные дожди с 21 по 24 августа. Осадки могут оказать влияние на гидрологическую обстановку в Амурской области, Хабаровском крае и снова в Приморье. Синоптики подчеркивают, что прогноз пока долгосрочный, он ежедневно уточняется и корректируется, сообщает ИА PrimaMedia на региональное управление МЧС.

Сибирский региональный центр МЧС России готовит план перемещения федеральной группировки сил и техники по регионам Дальнего Востока в соответствии с оперативными событиями. Долгосрочный прогноз синоптиков относительно осадков неблагоприятен. До конца августа ожидаются обильные дожди, способные осложнить паводковую обстановку.

В распоряжении Сибирского регионального центра МЧС России силы 4-х поисково-спасательных отрядов, 4-х военизированных спасательных центров и 18 специализированных пожарно-спасательных формирований, дислоцированных на территории Сибири, Урала и Дальнего Востока. Общая численность аэромобильных подразделений более 6 700 человек.

«Наши подразделения находятся в постоянной готовности к немедленному реагированию при осложнении ситуации. Два авиационно-спасательных центра МЧС России в Красноярске и в Хабаровске также в круглосуточном режиме доставляют людей и необходимые грузы к местам проведения работ», — прокомментировал заместитель начальника регионального центра генерал-майор внутренней службы Александр Еремеев.

Руководство Приморского края со своей стороны готовит комплекс противопаводковых мероприятий, поскольку вопрос ликвидации последствий ЧС, по словам губернатора Владимира Миклушевского, стал крайне актуальным для региона за последние пять лет.

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