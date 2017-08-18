Гостей Канского фестиваля научат фристайлу и сторителлингу

Как рассказали организаторы фестиваля, пятая по счету «Зазубрина» будет не похожа на предыдущие. Фестиваль «выйдет в народ» с призывом «Хватит быть зрителями, пора становиться участниками!». Кураторы Андрей Родионов и Екатерина Троепольская приглашают всех жителей города, независимо от возраста и навыков, отказаться от зоны комфорта, отменить парадигму «сцена — зрительный зал» и открыть в себе новые таланты на мастер-классах по сторителлингу и фристайлу от суперпрофессионалов. Запись на мастер-классы будет производиться в день открытия Канского фестиваля.

Сторителлинг — это популярный формат, востребованный и в театре, и в бизнесе, и в повседневной жизни. Навык интересно рассказывать истории, импровизация и перформанс, необходимость постоянно удерживать внимание слушателя — всему этому участники «Зазубрины» будут учиться вместе с актером «Мастерской Дмитрия Брусникина» Петром Скворцовым, известным широкой аудитории по главной роли в фильме Кирилла Серебренникова «Ученик».

Мастер-класс по фристайлу на «Зазубрине» проведет рэп-артист Лев Киселёв (RE-pac), который может сутками рифмовать на ходу и знает способы научить этому других: его школа фристайла невероятно востребована в Москве. Меряться своими достижениями участникам мастер-класса Киселёва предстоит в условиях бескомпромиссного рэп-баттла.

Как обычно, важной составляющей программы «Зазубрины» станут театральные постановки. Режиссер и художник Владимир Селезнев (Екатеринбург) устроит в Канском драматическом театре читки по книге революционера Алексея Гастева «Поэзия рабочего удара».

Пьеса Родионова и Троепольской «Зарница», которую поставит президент Канского фестиваля Андрей Сильвестров, превратится в лесу за театром в импровизационный спектакль с участием музыкальных народных коллективов, ученых-культурологов и почти всех гостей фестиваля. Читки этой пьесы ранее проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и Красноярске, а в ноябре она будет поставлена в театре «Практика». Премьера «Зарницы» в Канске, таким образом, состоится раньше, чем в Москве.

XVI Международный Канский фестиваль проходит при поддержке Сибирской генерирующей компании (генеральный спонсор) и Фонда Михаила Прохорова (генеральный партнер фестиваля).