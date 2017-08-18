Пятница и суббота могут стать последними жаркими днями в Красноярске этим летом

Источник: Reuters

На выходных в Красноярске опять изменится погода: синоптики обещают похолодание и дождь. Возможно, до конца августа больше не будет по-летнему жарких дней.

В пятницу и субботу в городе будет тепло и солнечно: уличные градусники покажут 22..24 °C. Но воскресенье будет прохладным: уличные градусники покажут 22..28 °C. уличные градусники покажут 22..23 °C.

Ветер в уик-энд будет дуть с запада со скоростью 2−3 м/с. Второй выходной будет дождливым, как и вся следующая неделя.