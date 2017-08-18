Пятница и суббота могут стать последними жаркими днями в Красноярске этим летом
В предпоследние выходные августа в столице края снова поменяется погода.
В предпоследние выходные августа в столице края снова поменяется погода.
На выходных в Красноярске опять изменится погода: синоптики обещают похолодание и дождь. Возможно, до конца августа больше не будет
В пятницу и субботу в городе будет тепло и солнечно: уличные градусники покажут 22..24 °C. Но воскресенье будет прохладным: уличные градусники покажут 22..28 °C. уличные градусники покажут 22..23 °C.
Ветер в
Согласно предварительному прогнозу, до конца августа в Красноярске больше не ожидается высоких дневных температур. Например, в следующий четверг портал gismeteo.ru прогнозирует только 10 °C днем и 6 °C в ночное время. А синоптики Гидрометцентра России, наоборот, обещают в этот день 20-градусное тепло.