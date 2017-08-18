Красноярец вместе с дочерью живет в заброшенном автобусе

Красноярец Александр Диттмар вместе с несовершеннолетней дочерью вынужден жить в заброшенном автобусе на ул. Ключевской. Два года назад мужчина лишился жилья. Его барак снесли, а взамен не выделили никакого жилья. Историю пенсионера рассказал телеканал «СТС-Прима».

66-летний мужчина за свою жизнь успел дважды потерять жилье. В первом случае виноват пожар, а затем его комнату снесли, чтобы построить на этом месте многоэтажку. Александр своевременно не приватизировал жилье, поэтому под программу расселения не попал. В результате он и его 7-летняя дочь оказались на улице.

«Начали строить мост, потом “Олимпиада” эта, и все. Никто ничего у меня не спрашивал, никаких предписаний не было, снесли и все. Оставили семью, выкинули на улицу и все», — жалуется мужчина.

Последние два года пенсионер с дочерью ютился по времянкам. Сейчас они живут в общежитии, но потянуть аренду мужчина не может, поэтому и решил перебраться в автобус. Его Александр специально начал утеплять к предстоящей зиме.

Мужчина уже записался на прием к президенту. Он все еще надеется получить квартиру от государства. При этом никакой матпомощи у властей пенсионер не просит. Сейчас он работает электриком, а всю зарплату тратит на обустройство дома на колесах и еду.