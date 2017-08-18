На улице Пограничников появится новый сквер
В Советском районе Красноярска появится новый сквер. На улице Пограничников высадят 150 зеленых насаждений, сделают клумбы и установят лавочки.
В Советском районе Красноярска появится новый сквер. На улице Пограничников высадят 150 зеленых насаждений, сделают клумбы и установят лавочки.
Озеленители ставят растяжки, чтобы закрепить саженцы в грунте на улице Пограничников. Яблони, липы, дубы, сирень — всего высадить предстоит больше 10 видов деревьев и кустарников.
Ранее на этом месте также располагалась аллея. Ей более 50 лет. Зелёные насаждения здесь были уже старые и сухостойные. Их решено удалить, и на их месте теперь посадят полторы сотни новых саженцев. Здесь же появятся цветники из барбариса, акаций и даже роз. Закончить преобразования планируют к сентябрю.
«На месте старых цветников будут габионы — камни в сеточках. Практически сделаны газоны, но ещё идёт посадка и мы будем их доделывать, посеем семечки, закроем укрывным материалом, всё будет красиво», — рассказала Мастер МП «УЗС» Марина Макарова.
Проект по благоустройству был разработан алюминиевым заводом совместно с администрацией Советского района. На это компания РУСАЛ выделила 30 миллионов рублей. «Эта территория — улица Пограничников — не считается городской. Кажется, что это
Кроме создания зоны отдыха рядом с заводом будет проведён ремонт остановок и благоустроена пешеходная дорожка до спортивного комплекса «Сокол».
Анастасия ЦЫГАНКОВА