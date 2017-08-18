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05:12 (мск), источник: Вести - Красноярск

На улице Пограничников появится новый сквер

В Советском районе Красноярска появится новый сквер. На улице Пограничников высадят 150 зеленых насаждений, сделают клумбы и установят лавочки.

Источник: Вести - Красноярск

Озеленители ставят растяжки, чтобы закрепить саженцы в грунте на улице Пограничников. Яблони, липы, дубы, сирень — всего высадить предстоит больше 10 видов деревьев и кустарников.

Ранее на этом месте также располагалась аллея. Ей более 50 лет. Зелёные насаждения здесь были уже старые и сухостойные. Их решено удалить, и на их месте теперь посадят полторы сотни новых саженцев. Здесь же появятся цветники из барбариса, акаций и даже роз. Закончить преобразования планируют к сентябрю.

«На месте старых цветников будут габионы — камни в сеточках. Практически сделаны газоны, но ещё идёт посадка и мы будем их доделывать, посеем семечки, закроем укрывным материалом, всё будет красиво», — рассказала Мастер МП «УЗС» Марина Макарова.

Проект по благоустройству был разработан алюминиевым заводом совместно с администрацией Советского района. На это компания РУСАЛ выделила 30 миллионов рублей. «Эта территория — улица Пограничников — не считается городской. Кажется, что это какая-то индустриальная улица, за городом. А ведь через неё едут те машины, что въезжают в город, у нас на заводе работает 10 тысяч человек, это большое количество горожан. Поэтому хочется, чтобы улица Пограничников была в едином городском стиле», — пояснила руководитель пресс-службы РУСАЛ-Красноярск Виктория Чуприна.

Кроме создания зоны отдыха рядом с заводом будет проведён ремонт остановок и благоустроена пешеходная дорожка до спортивного комплекса «Сокол».


Анастасия ЦЫГАНКОВА

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