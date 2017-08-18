Дожди и грозы ожидаются в выходные в Иркутской области

Дожди и грозы прогнозируют 19 и 20 августа 2017 года в Иркутской области. Как сообщает Иркутскгидромет, 19 августа в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, ветер северо-восточный, северо-западный 5−10 м/с, при грозах порывы до 15 м/с. Температура ночью +8,+13, при прояснении +1,+6, днём +19,+24, при облачной погоде +13,+18.