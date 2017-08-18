Дожди и грозы ожидаются в выходные в Иркутской области
Дожди и грозы прогнозируют 19 и 20 августа 2017 года в Иркутской области.
Дожди и грозы прогнозируют 19 и 20 августа 2017 года в Иркутской области.
Дожди и грозы прогнозируют 19 и 20 августа 2017 года в Иркутской области. Как сообщает Иркутскгидромет, 19 августа в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, ветер
20 августа в Приангарье будет переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, в отдельных районах сильные дожди, ветер