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05:10 (мск), источник: Baikal-info.ru

Дожди и грозы ожидаются в выходные в Иркутской области

Дожди и грозы прогнозируют 19 и 20 августа 2017 года в Иркутской области.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +28° 79% 759 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИА "Новости"

Дожди и грозы прогнозируют 19 и 20 августа 2017 года в Иркутской области. Как сообщает Иркутскгидромет, 19 августа в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, ветер северо-восточный, северо-западный 5−10 м/с, при грозах порывы до 15 м/с. Температура ночью +8,+13, при прояснении +1,+6, днём +19,+24, при облачной погоде +13,+18.

20 августа в Приангарье будет переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, в отдельных районах сильные дожди, ветер северо-западный 5−10 м/с, порывы ночью до 14 м/с, днём 12−17 м/с. Температура ночью +8,+13, при прояснении +1,+6, днём +15,+20, при увеличении облачности +10,+15, местами в северных и верхнеленских районах при малооблачной погоде +20,+25.

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