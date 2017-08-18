Интернациональные гуляния пройдут во Владивостоке
Во Владивостоке определили дату проведения второго фестиваля национальных культур «Меридиан дружбы», сообщает ИА «Deita.ru.
Во Владивостоке определили дату проведения второго фестиваля национальных культур «Меридиан дружбы», сообщает ИА «Deita.ru.
Он состоится 30 сентября на набережной Спортивной гавани — информирует городская администрация.
Жителей и гостей приморской столицы ждёт яркая и красочная
Фестиваль национальных культур пройдёт 30 сентября на верхней площадке и в амфитеатре Спортивной набережнойс 12 до 17 часов.
Михаил Грач.