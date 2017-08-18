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09:27 (мск), источник: Nakanune.ru

В Свердловской области устроили облаву на пьяных водителей

В Свердловской области стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД региона, операция будет проходить до 20 августа. В рамках мероприятия запланированы сплошные проверки транспорта и водителей в разных городах области. Необходимость такой формы работы сотрудников ДПС вызвана высокой тяжестью последствий «пьяных» ДТП на автодорогах области.

За 7 месяцев на территории Свердловской области зарегистрировано 114 автоаварий с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения. В этих ДТП погибли 40 человек, еще 183 получили травмы. Каждое восьмое ДТП, в которых погибли или получили травмы люди, совершается по вине нетрезвых водителей.

Наибольшее количество трагических происшествий с участием нетрезвых водителей зарегистрировано на дорогах Каменск-Уральский, Заречный, Ревда, Полевской и Березовский.

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