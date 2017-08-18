Целина ХХI века. Что студенты привозят со строек?

Кузбасские студенческие строительные и сельскохозяйственные отряды ежегодно выезжают далеко за пределы региона. Кузбассовцы уже внесли свой вклад в строительство космодрома «Восточный», закрытой атомной электростанции в Воронежской области, а также участвовали в сборе урожая яблок и винограда в Крыму. С представителями студенческих отрядов общался корреспондент «АиФ — Кузбасс».

Дорога в космос.

Студенческий строительный отряд КемГУ «Легион» недавно отметил свой семнадцатый день рождения. За эти годы студенты университета участвовали в строительстве как кузбасских объектов, так и всероссийских. Например, в Яшкинском районе ребята помогали строить птицефабрику «Колмогоровский бройлер»: выполняли погрузочные работы, благоустраивали территорию птицефабрики, штукатурили и красили, демонтировали и укладывали кирпич. Но, конечно, самой масштабной стройкой стал космодром «Восточный» в городе Циолковский Амурской области. Сюда ребята ездили в прошлом году.

Магсум Арсланов

«Это был мой первый выезд на всероссийскую стройку. Нас тогда поехало шесть человек, и мы были самым малым отрядом. Но это не мешало показывать высокие результаты и достойно конкурировать с другими. У нас царила семейная атмосфера, где каждый помогал и поддерживал друг друга. Запоминающимся моментом была работа на стартовой площадке, в тот момент мы занимались благоустройством территории. Когда ты прикладываешь руку к будущему российской космонавтики и строишь “дорогу в космос” — ощущения непередаваемые», — рассказывает командир отряда Магсум Арсланов. На космодроме наши ребята выполняли разработку грунта, укладывали бетонную смесь, устраивали водоотводные лотки для автодорог, делали тротуары и бортовые камни.

Возможность заработать.

Во всероссийских стройках участвуют и другие кузбасские отряды. Например, в 2015 г. в строительстве космодрома участвовали ребята из отряда «Аверс» КузГТУ. В 2016 г. отряд отправился на стройку закрытой атомной электростанции в Воронежской области. Как рассказывают студенты, на всероссийских стройках можно не только получить бесценный трудовой опыт, но и неплохо заработать. Например, за два месяца работы на космодроме отрядовцы получили по 60 тыс. руб., а на атомной станции — по 35 тыс. руб.

Ребята тоже трудятся и в регионе: помогают на кемеровских стройках, благоустраивают территорию КузГТУ и детских площадок. Чтобы попасть на всероссийскую стройку, студенты проходят серьёзный отбор. За несколько месяцев до выезда отряд подаёт заявку. Перед выездом студенты проходят курс обучения по рабочим специальностям. При необходимости и сам работодатель проводит обучение своих будущих рабочих.

Как вспоминают бойцы, самым тяжёлым графиком был график на космодроме: выходной раз в неделю, в восемь часов утра начинается рабочий день, а заканчивался только в семь вечера. Два месяца ребята жили в вахтовом городке в вагончиках. А на электростанции график был «помягче»: выходной ребятам давали два раза в неделю, а работали они с восьми утра до пяти вечера. Жили в общежитиях, поэтому условия были комфортнее. На АЭС наши студенты прокладывали кабель.

Сейчас «Аверс» на всероссийской стройке «Мирный атом». Бойцы отряда трудятся на дорогах города Озёрск. Большая часть команды устанавливает бортовые камни на территории КПП, а четверо укладывают асфальт в самом городе. «Мы своими руками строим красивое будущее для жителей города. У нашей работы есть видимый результат, а это не может не нравиться», — отмечают бойцы.

Опыт и сплочение.

«Главное, что мы привозим с собой со всероссийских строек — это опыт работы и сплочённый коллектив. В процессе работы и сотрудничества с другими отрядами мы перенимаем их опыт и реализуем его здесь для развития своего отряда, сохраняем традиции и дружбу. Мы ведь не только раз в год выезжаем на стройки, мы также участвуем в ежегодной патриотической акции «Снежный Десант», — рассказывает Магсум Арсланов. Одними из самых запоминающихся моментов на целине, по мнению командира отряда, являются отрядная спевка и посвящение.

На спевках ребята поют как старые всем известные отрядные песни, так и сочиняют новые. «Помимо песен, спевка включает в себя общение и знакомство друг с другом в непринуждённой обстановке. Также наши посиделки традиционно включают в себя чаепитие. Посвящение — это трепетная процедура, благодаря которой бойцы сплочаются. Ребята, проходя испытания, заслуживают право ношения бойцовки — форменной куртки, которая не передаётся по наследству, не дарится и принадлежит только одному человеку», — говорит Арсланов.

Как отмечают бойцы, им нравится атмосфера, которая присутствует на каждом объекте, они заряжаются положительной энергией. По мнению командира отряда, у нас, в Кузбассе, не хватает как раз той самой стройотрядовской романтики единения. Не хватает той самой масштабности. Хотя работа в регионе, безусловно, есть! В этом году «Легион» трудится в Кемерове, готовит город к празднованию Дня Шахтёра, а также участвует в строительстве новых домов для горожан и работает на внутренних объектах университета. «Считаю, что студенческие отряды — это место, где каждый может найти себя, реализовать свои идеи, найти верных друзей и свою любовь. Мой отряд — моя семья, опора и поддержка. Мне повезло, что каждый из них прошёл со мной путь бойца, кто-то был моим наставником, а кому-то подавал пример я. Отрядная жизнь, она иная, это то, что в сердце навсегда», — уверен Магсум Арсланов.

Вкус крымских яблок.

За границами нашего региона трудятся и сельскохозяйственные отряды. Например, в прошлом году урожай яблок в Крыму собирал отряд Кемеровского сельскохозяйственного института «Гектар». Два месяца ребята покоряли целину, трудясь целыми неделями. Ведь выходной у них выпадал только раз в две недели. Рабочий день длился с 8:00 до 17:00. Обедать частенько приходилось в поле. Но отрядовцы успевали отдыхать, вечерами устраивали весёлые внутриотрядовые мероприятия. Такая «трудовая практика» тоже была оплачиваемой: наиболее активные ребята привезли домой и по 70 тыс. руб. Но главное не деньги, уверены, студенты.

Анатолий Славкин

«Кузбассу не хватает стройки или дела всероссийского масштаба. Понятно, что разбивать яблоневые сады по всему региону было бы странно, ведь климат у нас не тот. Но можно развивать сельское хозяйство. Приглашать студентов на уборку картошки, скорее всего, будет скучновато, а вот на работу на животноводческие фермы — интересно. Было бы круто, если бы ребята всей страны съехались в кузбасском селе для работы в коровнике или конюшне. А они бы с удовольствием съехались. Главное — заинтересовать и правильно преподнести. А то ведь, по крымскому опыту сужу, многие думают, что у нас тут медведи по улицам ходят. Давайте покажем, что у нас, на самом деле, жизнь кипит, и работы много!» — рассуждает боец отряда Анатолий Славкин.