В Приморье уже месяц продолжается дружба тигрицы Уссури и козла Тура

Тигрица Уссури почему-то козла не тронула. Хотя, как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на сообщество Вконтакте «Амурский тигр» до этого случая ела точно таких же коз, ни одного не пощадила.

Козлика оставили жить с Уссури и стали наблюдать за очередным случаем необычной дружбы хищника и того, кто должен был стать его добычей.

Козлик Тур заметно меньше Тимура, не такой наглый и смелый, очень ласковый и ручной. Любопытно, что тигрица Уссури и козел Тур постоянно вместе: и в ночных вольерах, и в больших парках. Во время дождя спят в небольшом убежище рядом.