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05:48 (мск), источник: VLADNEWS

Крупная партия джипов не прошла владивостокскую таможню

Почти 300 детских машин оказались контрафактом.

Из Китая в адрес общества с ограниченной ответственностью (ООО) морским транспортом через Владивосток в контейнерах поступил товар — «игрушки из пластмассы для катания детей», в количестве 292 штук, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

В результате таможенного досмотра было выявлено, что на ввозимых игрушках имеется логотип, сходный до степени смешения с товарным знаком компании «DAIMLER AG» («трехлучевая звезда»), который внесен в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.

По этой причине Первомайским таможенным постом Владивостокской таможни представителю правообладателя товарного знака «DAIMLER AG» был направлен запрос о правомочиях использования ООО указанного товарного знака, а так же подтверждения контрафактности рассматриваемого товара.

От представителя правообладателя был получен ответ, согласно которому данный товар является контрафактным по следующим признакам: товар не произведен ни самим правообладателем, ни с его согласия, ни по его заказу; низкое качество нанесения товарных знаков; при изготовлении товара использованы материалы низкого качества.

По факту незаконного использования чужого товарного знака Владивостокской таможней в отношении ООО возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.10 КоАП России. Товар изъят. По делу проводится административное расследование. Данному обществу грозит штраф от 50 до 200 тысяч рублей с конфискацией товара.

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