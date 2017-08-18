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09:29 (мск), источник: VN.ru

Заморозки до -2°С пообещал сибирякам главный синоптик России

По словам главы гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, в ближайшие дни сразу в пяти регионах Сибири ожидаются ночные заморозки. Речь идет о Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай. Здесь в темное время суток будет всего от +2 до -2°С.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +27° 84% 758 мм рт. ст. 5 м/с

«В пятницу и субботу погоду в Новосибирске и районах области будет формировать арктический циклон и холодные фронтальные разделы, — подтвердили слова Вильфанда в Западно-Сибирском гидрометцентре. — В воскресенье атмосферное давление будет расти, антициклон начнет возвращать свое влияние на территорию Западной Сибири».

В пятницу днем воздух прогреется до плюс 19−24°С. По западным районам области начнутся дожди, возможны грозы, местами усиление северо-восточного ветра до 14 м/с.

В ночь на субботу, 19 августа, с прохождением холодного фронта начнется вторжение арктического воздуха — температура понизится. Днем ожидается всего плюс 16 градусов, ночью в отдельных районах региона возможны заморозки до минус 2 градусов. В большинстве районов области пройдут дожди, местами с грозами и порывистым ветром до 16 м/с.

В воскресенье, 20 августа, похолодание продолжится — днем температура +15−20°С, ночью +4−9. В отдельных районах небольшие дожди и грозами, ветер северо-западный умеренный, местами с порывами до 16 м/с. По утрам — туман.

В понедельник, 21 августа, характер погоды не изменится. Днем плюс16−21°С, ночью — плюс 4−9°С, небольшие дожди сохранятся по северным районам области.

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