Заморозки до -2°С пообещал сибирякам главный синоптик России

«В пятницу и субботу погоду в Новосибирске и районах области будет формировать арктический циклон и холодные фронтальные разделы, — подтвердили слова Вильфанда в Западно-Сибирском гидрометцентре. — В воскресенье атмосферное давление будет расти, антициклон начнет возвращать свое влияние на территорию Западной Сибири».

В пятницу днем воздух прогреется до плюс 19−24°С. По западным районам области начнутся дожди, возможны грозы, местами усиление северо-восточного ветра до 14 м/с.

В ночь на субботу, 19 августа, с прохождением холодного фронта начнется вторжение арктического воздуха — температура понизится. Днем ожидается всего плюс 16 градусов, ночью в отдельных районах региона возможны заморозки до минус 2 градусов. В большинстве районов области пройдут дожди, местами с грозами и порывистым ветром до 16 м/с.

В воскресенье, 20 августа, похолодание продолжится — днем температура +15−20°С, ночью +4−9. В отдельных районах небольшие дожди и грозами, ветер северо-западный умеренный, местами с порывами до 16 м/с. По утрам — туман.