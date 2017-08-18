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07:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Выходные в Башкирии будут солнечными

19 и 20 августа осадков не ожидается.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +27° 84% 759 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: AP 2017

Грядущие выходные в Башкирии будут теплыми и солнечными: в пятницу, субботу и воскресенье столбик термометра покажет отметку выше +20 градусов. Но собираясь на прогулку, лучше захватить с собой куртку: ветер северо-восточный, 3−4 м/с.

В последний рабочий день недели ожидается ясная погода с переменной облачностью. В Уфе днем воздух прогреется до +22 градусов, в Стерлитамаке — до +24, в Сибае — до +25 градусов.

19 августа в Уфе температура воздуха ночью составит +11 градусов, а днем потеплеет до +22 градусов. В Стерлитамаке ожидается +23 градуса, в Нефтекамске — +21 градус, в Сибае — +27 градусов тепла. Осадков на выходных не будет — заверяют синоптики.

На 20 августа, воскресенье, небесная канцелярия также не приготовила сюрпризов — погода будет теплой и ясной. В Уфе воздух прогреется до +23 градусов, в Стерлитамаке ожидается потепление до +25 градусов.

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