Выходные в Башкирии будут солнечными

Источник: AP 2017

Грядущие выходные в Башкирии будут теплыми и солнечными: в пятницу, субботу и воскресенье столбик термометра покажет отметку выше +20 градусов. Но собираясь на прогулку, лучше захватить с собой куртку: ветер северо-восточный, 3−4 м/с.

В последний рабочий день недели ожидается ясная погода с переменной облачностью. В Уфе днем воздух прогреется до +22 градусов, в Стерлитамаке — до +24, в Сибае — до +25 градусов.

19 августа в Уфе температура воздуха ночью составит +11 градусов, а днем потеплеет до +22 градусов. В Стерлитамаке ожидается +23 градуса, в Нефтекамске — +21 градус, в Сибае — +27 градусов тепла. Осадков на выходных не будет — заверяют синоптики.