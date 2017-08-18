Выходные в Башкирии будут солнечными
19 и 20 августа осадков не ожидается.
19 и 20 августа осадков не ожидается.
Грядущие выходные в Башкирии будут теплыми и солнечными: в пятницу, субботу и воскресенье столбик термометра покажет отметку выше +20 градусов. Но собираясь на прогулку, лучше захватить с собой куртку: ветер
В последний рабочий день недели ожидается ясная погода с переменной облачностью. В Уфе днем воздух прогреется до +22 градусов, в Стерлитамаке — до +24, в Сибае — до +25 градусов.
19 августа в Уфе температура воздуха ночью составит +11 градусов, а днем потеплеет до +22 градусов. В Стерлитамаке ожидается +23 градуса, в Нефтекамске — +21 градус, в Сибае — +27 градусов тепла. Осадков на выходных не будет — заверяют синоптики.
На 20 августа, воскресенье, небесная канцелярия также не приготовила сюрпризов — погода будет теплой и ясной. В Уфе воздух прогреется до +23 градусов, в Стерлитамаке ожидается потепление до +25 градусов.