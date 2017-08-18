Хабаровские учителя согласились пройти профессиональную проверку

Источник: Восток Медиа

Учителя русского языка и математики в Хабаровском крае пройдут проверку для оценки уровня компетенции. Регион согласился провести апробацию проекта. Аттестация пройдёт в пунктах проведения ЕГЭ, следить за ней можно будет в режиме онлайн.

«Хабаровский край и ещё 12 субъектов Российской федерации дали своё согласие на участие в апробации. Мы нормально к этому относимся. Это естественный процесс, аттестация педагогов меняется под новые задачи и на данный момент это особенно актуально, поскольку вводится национальная система учительского роста: кроме должности “учитель” в нормативные документы введут должности “старший учитель” и “ведущий учитель”, чтобы у педагогов была возможность профессионального роста. Под это формируются профессиональные стандарты и новая система аттестации. Поэтому мы считаем очень актуальным участие в апробации», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела аттестации и повышения квалификации краевого Минобрнауки Евгения Матаржук.

В этом году первыми проверят учителей русского языка и математики, весной 2018 года тестирование пройдут преподаватели других предметов, завершится аттестация в 2019 году на педагогах, преподающих иностранные языки.

«Все диагностические работы, по которым учителя будут проходить проверку, индивидуальные. Это единые федеральные оценочные материалы, они одинаковы для педагогов со всех регионов России. До этого критерии оценки были одни, но процедуры у каждого субъекта Российской Федерации разные. Сейчас все педагоги будут в одинаковых условиях», — отметила Евгения Матаржук.

Учителям нужно будет написать диагностическую работу, состоящую из трёх частей: решить тест на владение своим предметом, затем продемонстрировать знание знание методики преподавания и решить профессиональные задачи. Сегодня федеральный оператор апробации — институт имени Герцена на своём сайте опубликует демоверсии таких работ. Помимо письменной части учителям нужно будет провести урок в режиме онлайн или предоставить его видеозапись.