Почти 400 студентов ИрНИТУ будут получать рейтинговую стипендию
В первом семестре 2017−18 учебного года повышенную государственную академическую стипендию (рейтинговую стипендию) будут получать 378 студентов ИрНИТУ.
В первом семестре 2017−18 учебного года повышенную государственную академическую стипендию (рейтинговую стипендию) будут получать 378 студентов ИрНИТУ.
Как 15 августа сообщила
В ИрНИТУ приоритет традиционно отдается учебной и
«Ежегодно Министерство образования и науки РФ и администрация университета вносят изменения в документы, устанавливающие порядок получения повышенной государственной стипендии. В этом году, в частности, изменился временной период, за который принимаются достижения. Если ранее стипендия назначалась по результатам, достигнутым за последние два года, то в настоящее время учитывается только один год. Чтобы создать гибкую, максимально удобную систему рейтинга, мы приняли решение оценивать не одну узкую специализацию, но и другие направления деятельности. Например, в нашем университете есть студенты, которые отлично учатся и находят время для занятий спортом или творчеством», — пояснил Евгений Гурков.
Он подчеркнул, что механизм получения этой стипендии направлен на то, чтобы студенты не только пополняли багаж знаний, но и развивали таланты. Самое большое число студентов, получающих повышенную государственную академическую стипендию, учится в институте архитектуры и строительства, институте недропользования и институте энергетики. Кроме того, составлен ТОП-10. В этот список входят студенты, которые на протяжении многих лет, окончив бакалавриат и поступив в магистратуру, продолжают участвовать в рейтинге, показывают отличные результаты в науке, учебе, спорте, общественной жизни, развиваются творчески.