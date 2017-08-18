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06:02 (мск), источник: Baikal-info.ru

Почти 400 студентов ИрНИТУ будут получать рейтинговую стипендию

В первом семестре 2017−18 учебного года повышенную государственную академическую стипендию (рейтинговую стипендию) будут получать 378 студентов ИрНИТУ.

Как 15 августа сообщила пресс-служба вуза, размер стипендии составляет 10,8 тыс. рублей. По словам заместителя начальника управления по социальной, воспитательной и культурно-массовой работе ИрНИТУ Евгения Гуркова, стипендия назначается по итогам предыдущего семестра. Результаты деятельности студентов оцениваются по пяти направлениям: учеба, наука, спорт, творчество и общественная работа. Законом регламентировано, что количество стипендиатов не может превышать 10% от общего числа получающих основную академическую стипендию.

В ИрНИТУ приоритет традиционно отдается учебной и научно-исследовательской деятельности. В этом году впервые по результатам учебной деятельности стипендию получили все 63 заявителя. По научному направлению повышенную стипендию заслужили 95 студентов. За спортивные успехи назначено 62 стипендии, за участие в культурно-творческих мероприятиях 79. Общественная деятельность обеспечила высокий рейтинг 79 студентам.

«Ежегодно Министерство образования и науки РФ и администрация университета вносят изменения в документы, устанавливающие порядок получения повышенной государственной стипендии. В этом году, в частности, изменился временной период, за который принимаются достижения. Если ранее стипендия назначалась по результатам, достигнутым за последние два года, то в настоящее время учитывается только один год. Чтобы создать гибкую, максимально удобную систему рейтинга, мы приняли решение оценивать не одну узкую специализацию, но и другие направления деятельности. Например, в нашем университете есть студенты, которые отлично учатся и находят время для занятий спортом или творчеством», — пояснил Евгений Гурков.

Он подчеркнул, что механизм получения этой стипендии направлен на то, чтобы студенты не только пополняли багаж знаний, но и развивали таланты. Самое большое число студентов, получающих повышенную государственную академическую стипендию, учится в институте архитектуры и строительства, институте недропользования и институте энергетики. Кроме того, составлен ТОП-10. В этот список входят студенты, которые на протяжении многих лет, окончив бакалавриат и поступив в магистратуру, продолжают участвовать в рейтинге, показывают отличные результаты в науке, учебе, спорте, общественной жизни, развиваются творчески.

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