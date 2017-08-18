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09:32 (мск), источник: ЕАН

Погода в выходные в Екатеринбурге: быть дождю

Синоптики прогнозируют небольшие дожди в ближайшие выходные в Екатеринбурге.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +27° 84% 758 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: РИА "Новости"

По данным Gismeteo, в субботу, 19 августа, утром температура воздуха составит +14 градусов. К обеду небо затянет тучами, воздух прогреется до +21 градуса. Ближе к вечеру возможен небольшой дождь.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 8 м/с. Вечером малооблачно, +17 градусов.

В воскресенье, 20 августа, синоптики прогнозируют основательный дождь. Он пройдет вечером. Утром же температура воздуха в столице области составит +16 градусов, небо будет ясным.

Днем столбики термометров поднимутся до +23 градусов, а небо затянет тучами. Ветер западный, порывами до 10 м/с.

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