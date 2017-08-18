Погода в выходные в Екатеринбурге: быть дождю
Синоптики прогнозируют небольшие дожди в ближайшие выходные в Екатеринбурге.
Синоптики прогнозируют небольшие дожди в ближайшие выходные в Екатеринбурге.
По данным Gismeteo, в субботу, 19 августа, утром температура воздуха составит +14 градусов. К обеду небо затянет тучами, воздух прогреется до +21 градуса. Ближе к вечеру возможен небольшой дождь.
Ветер будет дуть с
В воскресенье, 20 августа, синоптики прогнозируют основательный дождь. Он пройдет вечером. Утром же температура воздуха в столице области составит +16 градусов, небо будет ясным.
Днем столбики термометров поднимутся до +23 градусов, а небо затянет тучами. Ветер западный, порывами до 10 м/с.