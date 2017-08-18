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06:09 (мск), источник: Губерния онлайн

Новые улицы появятся в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре появится семь новых улиц. Они будут расположены в кварталах индивидуальной застройки, где получают участки многодетные горожане, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

В квартале индивидуальной усадебной застройки создадут две Сквозных улицы, 1-ю и 2-ю, На Хапсоли появится улица Подъездная, на Дземгах в районе улицы Свердлова — улица Яшмовая, а на Большевике — улицы Стальная, Коллективная и Тяговая.

Комсомольчанам предлагают высказать свое мнение по поводу названий улиц. Заявления принимаются в управлении архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: Кирова 41, кабинет № 107. Телефон: 52−28−36.

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