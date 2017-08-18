Уфимцы потребовали у мэрии стереть некрасивые граффити
Уфимцы обратились к властям с просьбой стереть некрасивые граффити, сообщает мэрия.
Уфимцы обратились к властям с просьбой стереть некрасивые граффити, сообщает мэрия.
В частности, местные жители попросили администрацию удалить рисунки с теплового пункта МУП «УИС» рядом с домом № 105/1 по улице Чернышевского. «Несанкционированные граффити в Уфе — один из проблемных вопросов. Несмотря на то, что в городе выделяются специальные площадки для творчества уличных художников, непристойные надписи, узоры и прочие рисунки продолжают появляться на зданиях и ограждениях», — сообщает сайт мэрии.
Вместо того, чтобы портить внешний вид города, уличных художников, которые испытывают такую сильную тягу к самовыражению, приглашают принять участие конкурсе граффити в парке имени Якутова