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07:30 (мск), источник: PROUFU.ru

Уфимцы потребовали у мэрии стереть некрасивые граффити

Уфимцы обратились к властям с просьбой стереть некрасивые граффити, сообщает мэрия.

В частности, местные жители попросили администрацию удалить рисунки с теплового пункта МУП «УИС» рядом с домом № 105/1 по улице Чернышевского. «Несанкционированные граффити в Уфе — один из проблемных вопросов. Несмотря на то, что в городе выделяются специальные площадки для творчества уличных художников, непристойные надписи, узоры и прочие рисунки продолжают появляться на зданиях и ограждениях», — сообщает сайт мэрии.

Вместо того, чтобы портить внешний вид города, уличных художников, которые испытывают такую сильную тягу к самовыражению, приглашают принять участие конкурсе граффити в парке имени Якутова 23—27 августа.

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