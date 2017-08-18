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06:33 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Окончательный удар нанесли по гаражам ГК «Плотина» в Иркутске

Рабочие разрушили практически все капитальные боксы.

Практически все гаражные боксы разрушили в ГК «Плотина» на улице Байкальской в Иркутске на прошлой неделе. Об этом написала Елена Соколовская на своей странице Facebook. В подтверждение своих слов она разместила в сети несколько видеороликов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В соцсетях появилось несколько видео о том, что в ГК «Плотина» по улице Байкальской, 248 г сносят несколько гаражей. Пользователи Facebook возмутились тем, что работы якобы проводились «ВостСибСтроем». При этом в самой компании отметили, что они не имеют отношения к сносу.

— «ВостСибСтрой» никак не связан со сносом. То, что пишут в СМИ и соцсетях, — это ошибка, — отметили в пресс-службе «ВостСибСтроя».

Между тем в пресс-службе городской администрации корр. агентства подтвердили, что снос гаражей был законным.

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