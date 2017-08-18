Окончательный удар нанесли по гаражам ГК «Плотина» в Иркутске

Практически все гаражные боксы разрушили в ГК «Плотина» на улице Байкальской в Иркутске на прошлой неделе. Об этом написала Елена Соколовская на своей странице Facebook. В подтверждение своих слов она разместила в сети несколько видеороликов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В соцсетях появилось несколько видео о том, что в ГК «Плотина» по улице Байкальской, 248 г сносят несколько гаражей. Пользователи Facebook возмутились тем, что работы якобы проводились «ВостСибСтроем». При этом в самой компании отметили, что они не имеют отношения к сносу.

— «ВостСибСтрой» никак не связан со сносом. То, что пишут в СМИ и соцсетях, — это ошибка, — отметили в пресс-службе «ВостСибСтроя».