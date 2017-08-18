Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Ученые вывели идеальный график повседневной жизни
36-летняя солистка «Блестящих» впервые стала мамой
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
После теракта в Барселоне запустили флешмоб с кошкамиВечером 17 августа на улице Рамбла в центре Барселоны фургон въехал в пешеходов
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
Смерть после визита в клинику: СМИ о гибели Веры Глаголевой
Морпех США об Украине: Пусть Россия ее растерзает
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Эксперт: украинская армия рискует прыгнуть в очередной «котел»
В Киеве поиздевались над смертью Глаголевой - СМИ
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
11Мрамор Микеланджело
13Умерла Вера Глаголева
06:34 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Березовке местный житель 30 лет создает скульптуры из глины

Сейчас он создает копию статуи Христа-Искупителя из Рио-де-Жанейро.

Во время загрузки произошла ошибка.

Житель Березовки создает копию статуи Христа-Искупителя из Рио-де-Жанейро. Об этом рассказывает «7 канал». Высота изваяния после окончания всех работ будет достигать 6,5 метров.

Виталий Ян-Вин-Тин уже на протяжении многих лет создает небольшие статуи и изваяния., фигуры людей, животных и птиц. У каждого изделия — своя идея, отмечает скульптор. Копию изваяния Христа-Искупителя с горы Корковад, он рассказывает, решил изготовить, как символ чистоты, хочет напомнить о ней людям.

«Это очень важно же для человека, который заматериализовался. Который забыл, может, про какие-то качества доброты, милосердия, бескорыстия, может быть. Сейчас будем искать место, где его можно поставить», — рассказал скульптор-формовщик Виталий Ян-Вин-Тин.

Виталий — автор многих известных в регионе статуй. Он создал памятник бродячей собаке в Сосновоборске, статую «Три богатыря» на трассе М-53 под Красноярском и экспонаты для «Парка Эволюции» в Роевом ручье. Мастер отливает статуи уже больше 30 лет.

«Мне с детства хотелось что-то красивое делать. Постепенно стал делать вот скульптурки и продавать. Построил дом, мастерскую построил. Ну, не построил еще, в процессе стройки, можно так сказать, слава богу», — говорит Виталий.

Создание каждой статуи происходит в несколько этапов. Сначала нужно сделать модель будущего творения. В этом Валерию помогает скульптор Андрей Мурзин. Вместе они работают уже 6 лет.

«Начинается с очень маленького эскиза, порой даже в зарисовках каких-то, потом лепится небольшая модель, и с нее мы уже лепим большой размер. Чтобы было проще, чтобы соблюсти все размеры, пропорции», — рассказывает скульптор Андрей Мурзин.

Инструменты мастера делают, в основном, из дерева, поскольку ими легче работать. Когда скульптура из глины завершена, ее покрывают резиной и формуют монтажной пеной. Затем оболочку снимают. После этого будет готова форма будущей скульптуры, в которую заливают материал.

Глиняную модель статуи Христа скульптор создает уже 2 месяца. Работу над статуей Христа-Искупителя Виталий планирует завершить к ноябрю.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Показания друзей помогли задержать возможного убийцу таксиста под Красноярском
Граждане минимум 18 стран пострадали при теракте в Барселоне
Росстат назвал размер средней зарплаты в России
В Испании произошел второй за день теракт
МИД РФ вызвал послов из стран, одобривших решение по Собибору
Истребители РФ за неделю 8 раз перехватили самолеты-разведчики
ЦБ начнет выпуск полимерных денег
Оценка событий в Вирджинии рассорила Трампа с главами корпораций
Спорт
Кража литовская: «Краснодар» победил «Црвену Звезду» в ЛЕ «Быки» одержали домашнюю победу, хотя в ходе второго тайма литовские арбитры не увидели, как мяч пересек линию ворот гостей после удара экс-игрока «Црвены Звезды» Ристича
Авто
Сотрудник ГИБДД заставил водителя автобуса 15 минут жать на тормоза Мужчина намерен подать жалобу в прокуратуру и МВД, чтобы ситуацию взяли на контроль
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Петербуржцы раскритиковали программу расселения хрущевок
Проект недели: удобная квартира в питерской новостройке
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Леди
Вера Брежнева: «Папа научил меня менять розетки, вешать люстры и паять» В новом интервью певица рассказала «Леди Mail.Ru», как относится к слухам о своей личной жизни, часто ли мечтает побыть в одиночестве и каким было ее детство
Дети
Знаменитости, которые пошли по стопам родителей В жизни каждого человека наступает момент, когда ему приходится делать выбор собственного жизненного пути. Но оказывается, для того чтобы найти свое призвание, иногда стоит просто продолжать дело родителей.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь