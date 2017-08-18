В Березовке местный житель 30 лет создает скульптуры из глины
Сейчас он создает копию статуи
Сейчас он создает копию статуи
Житель Березовки создает копию статуи
Виталий
«Это очень важно же для человека, который заматериализовался. Который забыл, может, про
Виталий — автор многих известных в регионе статуй. Он создал памятник бродячей собаке в Сосновоборске, статую «Три богатыря» на трассе М-53 под Красноярском и экспонаты для «Парка Эволюции» в Роевом ручье. Мастер отливает статуи уже больше 30 лет.
«Мне с детства хотелось
Создание каждой статуи происходит в несколько этапов. Сначала нужно сделать модель будущего творения. В этом Валерию помогает скульптор Андрей Мурзин. Вместе они работают уже 6 лет.
«Начинается с очень маленького эскиза, порой даже в зарисовках
Инструменты мастера делают, в основном, из дерева, поскольку ими легче работать. Когда скульптура из глины завершена, ее покрывают резиной и формуют монтажной пеной. Затем оболочку снимают. После этого будет готова форма будущей скульптуры, в которую заливают материал.
Глиняную модель статуи Христа скульптор создает уже 2 месяца. Работу над статуей