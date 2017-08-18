В Березовке местный житель 30 лет создает скульптуры из глины

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Житель Березовки создает копию статуи Христа-Искупителя из Рио-де-Жанейро. Об этом рассказывает «7 канал». Высота изваяния после окончания всех работ будет достигать 6,5 метров.

Виталий Ян-Вин-Тин уже на протяжении многих лет создает небольшие статуи и изваяния., фигуры людей, животных и птиц. У каждого изделия — своя идея, отмечает скульптор. Копию изваяния Христа-Искупителя с горы Корковад, он рассказывает, решил изготовить, как символ чистоты, хочет напомнить о ней людям.

«Это очень важно же для человека, который заматериализовался. Который забыл, может, про какие-то качества доброты, милосердия, бескорыстия, может быть. Сейчас будем искать место, где его можно поставить», — рассказал скульптор-формовщик Виталий Ян-Вин-Тин.

Виталий — автор многих известных в регионе статуй. Он создал памятник бродячей собаке в Сосновоборске, статую «Три богатыря» на трассе М-53 под Красноярском и экспонаты для «Парка Эволюции» в Роевом ручье. Мастер отливает статуи уже больше 30 лет.

«Мне с детства хотелось что-то красивое делать. Постепенно стал делать вот скульптурки и продавать. Построил дом, мастерскую построил. Ну, не построил еще, в процессе стройки, можно так сказать, слава богу», — говорит Виталий.

Создание каждой статуи происходит в несколько этапов. Сначала нужно сделать модель будущего творения. В этом Валерию помогает скульптор Андрей Мурзин. Вместе они работают уже 6 лет.

«Начинается с очень маленького эскиза, порой даже в зарисовках каких-то, потом лепится небольшая модель, и с нее мы уже лепим большой размер. Чтобы было проще, чтобы соблюсти все размеры, пропорции», — рассказывает скульптор Андрей Мурзин.

Инструменты мастера делают, в основном, из дерева, поскольку ими легче работать. Когда скульптура из глины завершена, ее покрывают резиной и формуют монтажной пеной. Затем оболочку снимают. После этого будет готова форма будущей скульптуры, в которую заливают материал.