Новые профессии появятся в учебных заведениях Хабаровского края
Об этом говорили на августовской
Об этом говорили на августовской
Хабаровск, 18 августа, AmurMedia.
В рамках августовской
Основной темой конференции стало опережающее образование в Хабаровском крае. Путем модернизации системы профессионального образования необходимо создать в регионе эффективную инфраструктуру, обеспечивающую экономику квалифицированными кадрами. По прогнозам в ближайшие годы на Дальнем Востоке появится около 100 тысяч рабочих мест, из которых 70% составят рабочие профессии.
Текущая ситуация на рынке труда по Хабаровскому краю не выглядит напряженной. Каждый год снижается численность официально зарегистрированных безработных. На данный момент их количество составляет 7400 человек. Сейчас в краевом банке вакансий содержатся сведения о 15 тысячах свободных рабочих мест.
— Наибольшую потребность в трудовых ресурсах испытывают производственные предприятия, — рассказал председатель комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края Андрей Сухоруков. — В строительстве требуются монтажники, слесари, инженеры, сборщики, сварщики, токари. В социальной сфере необходимы участковые терапевты, фельдшеры, преподаватели в вузах,
Ежегодно в крае выпускается порядка 20 тысяч специалистов и рабочих. Около 9 тысяч из них — выпускники системы среднего профессионального образования. Для удовлетворения потребностей дальневосточных предприятий и инвестиционных проектов в Хабаровском крае открываются новые профессии. За четыре года их количество насчитывает 32, а в новом учебном году добавится еще 11.
Система среднего профессионального образования ориентирована в первую очередь на профессии и специальности из перечней «Топ-50» и «Топ-Регион». Обучение проводится в соответствии с лучшими отечественными и зарубежными практиками. В 2017/2018 учебном году в 53% краевых профессиональных образовательных организаций начнется подготовка по 19 профессиям из упомянутых списков, к 2020 году планируется увеличить этот показатель до 93%.