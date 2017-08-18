Новые профессии появятся в учебных заведениях Хабаровского края

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 18 августа, AmurMedia.

В рамках августовской научно-практической конференции педагогических работников Хабаровского края прошла дискуссионная площадка, на которой обсуждалось взаимодействие педагогического сообщества и работодателей в современном образовательном пространстве. В дебатах участвовали представители исполнительных органов власти, директора профессиональных образовательных организаций, бизнесмены и предприниматели, сообщает ИА AmurMedia на сайт министерства образования и науки Хабаровского края.

Основной темой конференции стало опережающее образование в Хабаровском крае. Путем модернизации системы профессионального образования необходимо создать в регионе эффективную инфраструктуру, обеспечивающую экономику квалифицированными кадрами. По прогнозам в ближайшие годы на Дальнем Востоке появится около 100 тысяч рабочих мест, из которых 70% составят рабочие профессии.

Текущая ситуация на рынке труда по Хабаровскому краю не выглядит напряженной. Каждый год снижается численность официально зарегистрированных безработных. На данный момент их количество составляет 7400 человек. Сейчас в краевом банке вакансий содержатся сведения о 15 тысячах свободных рабочих мест.

— Наибольшую потребность в трудовых ресурсах испытывают производственные предприятия, — рассказал председатель комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края Андрей Сухоруков. — В строительстве требуются монтажники, слесари, инженеры, сборщики, сварщики, токари. В социальной сфере необходимы участковые терапевты, фельдшеры, преподаватели в вузах, учителя-предметники.

Ежегодно в крае выпускается порядка 20 тысяч специалистов и рабочих. Около 9 тысяч из них — выпускники системы среднего профессионального образования. Для удовлетворения потребностей дальневосточных предприятий и инвестиционных проектов в Хабаровском крае открываются новые профессии. За четыре года их количество насчитывает 32, а в новом учебном году добавится еще 11.