Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Здоровую полноту поставили под сомнение
Мама Ксении Собчак конфликтует с Максимом Виторганом из-за внука
СМИ сообщили о болезни Дорошиной: что с актрисой на самом деле
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Сотрудник ГИБДД заставил водителя 15 минут жать на тормоза
В Сочи упавший камень насквозь пробил «Ниву»
Смерть после визита в клинику: СМИ о гибели Веры Глаголевой
Морпех США об Украине: Пусть Россия ее растерзает
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Эксперт: украинская армия рискует прыгнуть в очередной «котел»
В Киеве поиздевались над смертью Глаголевой - СМИ
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
11Мрамор Микеланджело
13Умерла Вера Глаголева
06:29 (мск), источник: AmurMedia.ru

Новые профессии появятся в учебных заведениях Хабаровского края

Об этом говорили на августовской научно-практической конференции педагогов.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 18 августа, AmurMedia.

В рамках августовской научно-практической конференции педагогических работников Хабаровского края прошла дискуссионная площадка, на которой обсуждалось взаимодействие педагогического сообщества и работодателей в современном образовательном пространстве. В дебатах участвовали представители исполнительных органов власти, директора профессиональных образовательных организаций, бизнесмены и предприниматели, сообщает ИА AmurMedia на сайт министерства образования и науки Хабаровского края.

Основной темой конференции стало опережающее образование в Хабаровском крае. Путем модернизации системы профессионального образования необходимо создать в регионе эффективную инфраструктуру, обеспечивающую экономику квалифицированными кадрами. По прогнозам в ближайшие годы на Дальнем Востоке появится около 100 тысяч рабочих мест, из которых 70% составят рабочие профессии.

Текущая ситуация на рынке труда по Хабаровскому краю не выглядит напряженной. Каждый год снижается численность официально зарегистрированных безработных. На данный момент их количество составляет 7400 человек. Сейчас в краевом банке вакансий содержатся сведения о 15 тысячах свободных рабочих мест.

— Наибольшую потребность в трудовых ресурсах испытывают производственные предприятия, — рассказал председатель комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края Андрей Сухоруков. — В строительстве требуются монтажники, слесари, инженеры, сборщики, сварщики, токари. В социальной сфере необходимы участковые терапевты, фельдшеры, преподаватели в вузах, учителя-предметники.

Ежегодно в крае выпускается порядка 20 тысяч специалистов и рабочих. Около 9 тысяч из них — выпускники системы среднего профессионального образования. Для удовлетворения потребностей дальневосточных предприятий и инвестиционных проектов в Хабаровском крае открываются новые профессии. За четыре года их количество насчитывает 32, а в новом учебном году добавится еще 11.

Система среднего профессионального образования ориентирована в первую очередь на профессии и специальности из перечней «Топ-50» и «Топ-Регион». Обучение проводится в соответствии с лучшими отечественными и зарубежными практиками. В 2017/2018 учебном году в 53% краевых профессиональных образовательных организаций начнется подготовка по 19 профессиям из упомянутых списков, к 2020 году планируется увеличить этот показатель до 93%.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Гендиректор фирмы в Хабаровске подозревается в присвоении более 15 млн рублей ТСЖ
Константин Асмолов: КНДР не клон Советского Союза
Граждане минимум 18 стран пострадали при теракте в Барселоне
Росстат назвал размер средней зарплаты в России
В Испании произошел второй за день теракт
МИД РФ вызвал послов из стран, одобривших решение по Собибору
Истребители РФ за неделю 8 раз перехватили самолеты-разведчики
ЦБ начнет выпуск полимерных денег
Оценка событий в Вирджинии рассорила Трампа с главами корпораций
Спорт
Кража литовская: «Краснодар» победил «Црвену Звезду» в ЛЕ «Быки» одержали домашнюю победу, хотя в ходе второго тайма литовские арбитры не увидели, как мяч пересек линию ворот гостей после удара экс-игрока «Црвены Звезды» Ристича
Авто
Сотрудник ГИБДД заставил водителя автобуса 15 минут жать на тормоза Мужчина намерен подать жалобу в прокуратуру и МВД, чтобы ситуацию взяли на контроль
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Внешний вид новостроек в Петербурге придется согласовывать
Продлен арест подозреваемых в хищениях на стройке резиденции Путина
Россияне массово рефинансируют ипотеку
Как продать жилье, купленное в браке?
Леди
Вера Брежнева: «Папа научил меня менять розетки, вешать люстры и паять» В новом интервью певица рассказала «Леди Mail.Ru», как относится к слухам о своей личной жизни, часто ли мечтает побыть в одиночестве и каким было ее детство
Дети
Знаменитости, которые пошли по стопам родителей В жизни каждого человека наступает момент, когда ему приходится делать выбор собственного жизненного пути. Но оказывается, для того чтобы найти свое призвание, иногда стоит просто продолжать дело родителей.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь