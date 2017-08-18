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06:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Путин помиловал бывшего директора шахты «Ульяновская»

Андрея Функа приговорили к 6 годам тюремного заключения после аварии на шахте, в которой погибли 110 горняков.

Президент России подписал указ о помиловании Андрея Функа, бывшего директора шахты «Ульяновская», где погибли 110 горняков.

Андрей Функ 1973 года рождения был осужден 31 марта 2015 года после аварии, произошедшей на шахте «Ульяновская» 19 марта 2007 года. Тогда в шахте произошел взрыв метановоздушной смеси при добыче угля. Погибли 110 человек, находившихся в тот момент под землей. Еще 7 работников получили различные травмы. На тот момент авария стала крупнейшей в России за последние 80 лет.

Следствие установило, что на производстве игнорировали требования безопасности для выполнения плана добычи угля. Датчики контроля метана были перенастроены на меньшие показатели, в итоге скопившийся газ взорвался. Фигурантами уголовного дела, помимо Функа, стали начальник смены Юрий Пименов, механик участка вентиляции и техники безопасности Геннадий Краськов, бригадир и электрослесари этого участка Олег Козявин, Денис Бут и Олег Собакин. Все они были приговорены к заключению на сроки от 3 до 6 лет. Функ получил 6 лет заключения, но из-за помилования указом президента не отбыл и половины срока. Указ вступает в силу через 10 дней с момента опубликования.

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