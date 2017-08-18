Путин помиловал бывшего директора шахты «Ульяновская»

Андрей Функ 1973 года рождения был осужден 31 марта 2015 года после аварии, произошедшей на шахте «Ульяновская» 19 марта 2007 года. Тогда в шахте произошел взрыв метановоздушной смеси при добыче угля. Погибли 110 человек, находившихся в тот момент под землей. Еще 7 работников получили различные травмы. На тот момент авария стала крупнейшей в России за последние 80 лет.

Следствие установило, что на производстве игнорировали требования безопасности для выполнения плана добычи угля. Датчики контроля метана были перенастроены на меньшие показатели, в итоге скопившийся газ взорвался. Фигурантами уголовного дела, помимо Функа, стали начальник смены Юрий Пименов, механик участка вентиляции и техники безопасности Геннадий Краськов, бригадир и электрослесари этого участка Олег Козявин, Денис Бут и Олег Собакин. Все они были приговорены к заключению на сроки от 3 до 6 лет. Функ получил 6 лет заключения, но из-за помилования указом президента не отбыл и половины срока. Указ вступает в силу через 10 дней с момента опубликования.