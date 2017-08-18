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07:29 (мск), источник: Baikal-info.ru

Памятник Борцам революции в Иркутске планируют реконструировать

В Иркутске планируют реконструировать памятник Борцам революции.

Об этом 18 августа 2017 года сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на заместителя председателя комитета по градостроительной политике Ольгу Иванову. По ее словам, сейчас проводится обследование памятника, по результатам которого будет принято решение проводить реконструкцию на месте, либо в условиях мастерской.

Памятник Борцам революции установлен у центрального входа в мемориальный комплекс «Иерусалимская гора» в 1940 году. За все время существования он ни разу не реставрировался. Обследование скульптуры включает обмерочные работы, проведение инженерного осмотра конструкции и лабораторных испытаний материалов, изучение и определение необходимых условий для реконструкции, организацию векторного сканирования.

«Памятник был принят в муниципальную собственность сравнительно недавно уже в плохом состоянии. В рамках реализации программы “Формирование комфортной городской среды” с марта 2017 года администрация города совместно со службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области обсудила возможность реконструкции памятника. Планируется реставрация основания монумента, восстановление покрытия площадки, бордюра, живой изгороди и ограждения. Предстоит сложная комплексная реставрация скульптуры, поэтому предусмотрено деление работ на несколько этапов», — отметила Ольга Иванова.

Напомним, что в целях реализации программы «Формирование комфортной городской среды города Иркутска в 2017 году» ведутся работы по благоустройству Иерусалимской лестницы. Комитетом по градостроительной политике администрации города Иркутска заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территорий «Иерусалимская лестница». Работы планируют закончить к середине октября.

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