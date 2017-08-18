Памятник Борцам революции в Иркутске планируют реконструировать
В Иркутске планируют реконструировать памятник Борцам революции.
В Иркутске планируют реконструировать памятник Борцам революции.
Об этом 18 августа 2017 года сообщила
Памятник Борцам революции установлен у центрального входа в мемориальный комплекс «Иерусалимская гора» в 1940 году. За все время существования он ни разу не реставрировался. Обследование скульптуры включает обмерочные работы, проведение инженерного осмотра конструкции и лабораторных испытаний материалов, изучение и определение необходимых условий для реконструкции, организацию векторного сканирования.
«Памятник был принят в муниципальную собственность сравнительно недавно уже в плохом состоянии. В рамках реализации программы “Формирование комфортной городской среды” с марта 2017 года администрация города совместно со службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области обсудила возможность реконструкции памятника. Планируется реставрация основания монумента, восстановление покрытия площадки, бордюра, живой изгороди и ограждения. Предстоит сложная комплексная реставрация скульптуры, поэтому предусмотрено деление работ на несколько этапов», — отметила Ольга Иванова.
Напомним, что в целях реализации программы «Формирование комфортной городской среды города Иркутска в 2017 году» ведутся работы по благоустройству Иерусалимской лестницы. Комитетом по градостроительной политике администрации города Иркутска заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территорий «Иерусалимская лестница». Работы планируют закончить к середине октября.