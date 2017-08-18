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06:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Под охраной. Каким должен быть безопасный город?

Студенческие отряды охраны правопорядка сегодня есть почти в каждом вузе. Ребята следят за порядком в самих университетах и общежитиях. А ещё помогают кузбасским полицейским обеспечить безопасность горожан на массовых мероприятиях. Как студенты охраняют правопорядок, узнавала корреспондент «АиФ — Кузбасс».

Труд — крут.

Отряд «Беркут» студенты называют «молодым». Хотя и появился он в 2006 г.! Просто его бойцам от 16 до 23 лет — это студенты техникума и университета Кемеровского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Анна Шамигова

Как рассказывает комиссар отряда Анна Шамигова, ребята из отряда следят за порядком в университете — дежурят на университетских мероприятиях и в общежитиях. Но это, конечно, не самое главное. Бойцы проводят воспитательные беседы среди студентов — пытаются предотвратить нарушения общественного порядка со стороны своих товарищей. Также ребята участвуют в профилактике, предупреждении и пресечении правонарушений в Кемерове.

«Наши бойцы также участвуют в добровольной народной дружине (в нашем вузе есть отдельный отряд!) и совместно с полицейскими дежурят на праздниках. На мероприятиях ребят из «Беркута» разделяют по парам и прикрепляют к одному полицейскому, для которого уже намечена зона патрулирования на территории главных районов Кемерова.

Лилия Шевелёва

Чаще всего во время такого патрулирования мы сталкиваемся с несанкционированными митингами, а также видим людей, которые распивают спиртное в общественных местах. Наши ребята более ловкие и предприимчивые в плане современных технологий, поэтому могут оперативно заснять нарушения и сообщить о них в полицию. Ребята набираются опыта, что такое хорошо и что такое плохо", − рассказывает боец отряда Лилия Шевелева.

Как добавляет Анна Шамигова, во время вузовских концертов и конкурсов бойцы следят за тем, чтобы студенты входили в зал без верхней одежды, без еды, спокойно, без ссор и драк, и с хорошим настроением. «Если говорить о мероприятиях городского масштаба, то наши бойцы помогают в организации, чтобы всё шло по плану и участники не терялись, а сам праздник прошёл без происшествий. Звучит легко, но, на самом деле, это очень ответственное и порой сложное задание. Поэтому наши старшие бойцы обучают первокурсников и всегда помогают друг другу», − рассказывает Анна.

Бойцы не только охраняют порядок, но и сами устраивают праздничные мероприятия. Например, внутри вуза организовывают игры между другими отрядами «плехановки», а также проводят интеллектуальные викторины между СООПром вуза и техникума — это помогает студентам стать более дружными. В мае 2017 г. «Беркут» впервые поехал на III Спартакиаду-фестиваль студенческих отрядов Кемеровской области. Бойцы участвовали везде, где могли: играли в футбол и волейбол, метали дротики и пели. «Мы получили такой невероятный заряд и море положительных эмоций, которыми хотелось делиться со всеми вокруг! С нетерпением ждём следующий слёт. А в июне СООПр принял участие во Всероссийской благотворительной акции #Трудкрут. Пять активных бойцов, включая комиссара Штаба СО РЭУ им. Г. В. Плеханова, сделали доброе дело − покрасили забор в пансионате для пожилых людей “Любящее сердце”», − делится впечатлениями отрядной жизни Шамигова.

За порядок.

За безопасностью студентов и горожан следит и отряд студентов КемГУ «Белые медведи». В основном, ребята следят за тем, чтобы не было нарушений в самом университете. Ведь студенческая жизнь кипит: «Первый снег», «Студвесна», различные олимпиады.

Александр Рогозин

Как рассказывает командир отряда Александр Рогозин, «Белые медведи» сотрудничают с областным департаментом молодёжной политики, поэтому участвует также и в организации городских конкурсов и мероприятий. Например, вместе с полицейскими студенты регулярно проводят акции в школах, рассказывают детям о вреде наркотиков. Хотя и появился он в 2006 г.! когда отряд привлекли к работе в подготовке мероприятий к Олимпийским Играм. Ребята помогали всё организовать, чтобы олимпийский огонь в Кемерове пронесли без происшествий и казусов. «Мы работали с четырёх часов утра, были в самой гуще событий: встречали гостей, провожали их до гостиницы, помогали доставить вещи. Ребята у нас крепкие (вуз даёт возможность бесплатно тренироваться), потому было несложно», − рассказывает Александр.

Каждый день двое дежурных из отряда трудятся в студенческих общежитиях. Если возникает необходимость, то к ним обращается за помощью вахтёр. «Мы помогаем уладить конфликт, не доводить дело до скандала. Например, если ночью кто-то из студентов включает громко музыку, чем мешает отдыхать другим. Или начинает бегать по коридору», − рассказывает командир. Сам Александр пришёл в отряд шесть лет назад, когда ещё был студентом первого курса биологического факультета. Сейчас молодой человек уже окончил магистратуру и поступает в аспирантуру. И, конечно, планирует продолжить свою отрядную жизнь. «Мы не просто объединение, мы — близкие друзья, вместе отмечаем праздники, дни рождения, вместе помогаем городу. Просто так отказаться от этого нельзя», − говорит Александр.

Безопасность и уважение.

У каждого отряда есть своя форма. Бойцовки СООПров преимущественно чёрные, одного цвета. Их ребята всегда надевают на дежурства. «Бойцовка − это личная вещь каждого. По мере возможности их покупают бойцы сами. Ведь все понимают, что иметь такую форму — почётно», − говорит Анна Шамигова. Кстати, ребята работают совершенно бесплатно. Как отмечает Анна, охрана порядка — добровольное желание активных ребят, поэтому разговоры о зарплате бойцы считают даже неуместными.

«Мы работаем не ради денег. Мы хотим сделать нашу жизнь и жизнь окружающих чуточку лучше и добрее. Сам по себе отряд объединяет, учит нас дружить, быть ответственными. Мы чтим свои традиции. Для первокурсников устраиваем “Вертушку” — собираем все вузовские молодёжные организации, отряды, научные и развлекательные клубы и знакомим с ними первокурсников, чтобы ребята выбрали себе компанию по душе и интересам. А после трёх месяцев участия студента в отряде, проводим посвящение, только после него студент становится бойцом. В традицию вошло собираться каждую осень на пикник, где все знакомятся, делятся опытом и рассказывают истории про себя. А поздней весной проводим пикник “Правомерная весна”. Здесь мы делимся, что понравилось за трудовой год, что не понравилось, строим планы на будущее. Доброй традицией можно считать и то, что мы всегда отмечаем праздники и дни рождения в кругу отряда», − рассказывает Лилия Шевелева. Девушка уверена, отряд готовит порядочных людей, которые никогда не пройдут мимо чужой беды.

Как считает Анна Шамигова, это один из путей к тому, чтобы сделать город лучше: «Безопасный город может быть только в том случае, если люди сами будут активно содействовать охране общественного порядка. Наши студенты помогают стать областному центру комфортным городом для жизни! Было бы здорово, если бы молодёжь в других городах, в том числе и маленьких, где нет университетов, тоже объединилась и трудилась на благо безопасности своих земляков!».

Как считает Александр Рогозин, наша безопасность и наш комфорт зависят только от нас самих: «Безопасным город станет только тогда, когда его “обитатели” станут относиться друг к другу с уважением. Элементарно: не хамить друг другу в очереди на кассе в супермаркетах, уступать место старикам, инвалидам и беременным женщинам в общественном транспорте. Я сам неоднократно сталкивался с хамством в общественных местах, знаю, как это неприятно. Но просто улыбаюсь и говорю: “Извините, наверное, я был неправ”. И знаете, хаму становится стыдно… » Александр уверен, что исправлять мир нужно начать с себя. Поэтому учит своих бойцов быть сдержаннее и терпимее. Ребята верят, что их пример заразителен. И надеются, что именно они, студенты, помогут сделать кузбасские города безопаснее.

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