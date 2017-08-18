Раненая цапля окрепла и сбежала от волонтёров в Новосибирске
Цапля по кличке Чапля с трещиной в бедренной кости весьма своеобразно отблагодарила волонтёров, которые помогли ей в восстановлении.
Цапля по кличке Чапля с трещиной в бедренной кости весьма своеобразно отблагодарила волонтёров, которые помогли ей в восстановлении.
Раненая цапля окрепла и сбежала от волонтёров в Новосибирске, информация опубликована в сообществе «Центра реабилитации хищных птиц» в соцсети «Вконтакте».
Напомним, в начале августа к волонтёрам попал необычный пациент — цапля. Ветеринары выяснили, что цапля не может стоять
Сотрудники центра начали ухаживать за птицей. Через некоторое время пернатая окрепла. Накануне днем цапля сбежала.
«Плотненько позавтракав, Чапа до обеда грелась на солнышке, а, когда я вышла добавить рыбы, она вся вытянулась, раздула хохолок, крякнула на меня и … ребята, вот ей богу, если б она могла говорить, я б услышала “Да ну вас, на юга пора!” — взмахнула крыльями, набрала высоту и досвидулички. Сказать, что для меня это было неожиданностью — ничего не сказать», — рассказали волонтёры.
Теперь сотрудники «Центра реабилитации хищных птиц» могут только пожелать цапле удачного перелёта на юг.