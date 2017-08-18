Раненая цапля окрепла и сбежала от волонтёров в Новосибирске

«Плотненько позавтракав, Чапа до обеда грелась на солнышке, а, когда я вышла добавить рыбы, она вся вытянулась, раздула хохолок, крякнула на меня и … ребята, вот ей богу, если б она могла говорить, я б услышала “Да ну вас, на юга пора!” — взмахнула крыльями, набрала высоту и досвидулички. Сказать, что для меня это было неожиданностью — ничего не сказать», — рассказали волонтёры.