Самые красивые женщины Европы приехали в Новосибирск

В прошлом году титул первой замужней красавицы и корону «Миссис Европы-2016» получила телеведущая из Новосибирска Элина Бутенко. Благодаря нашей красавице сегодня в Новосибирск прилетели самые красивые мамочки Европы — из Нидерландов, Украины, Израиля, Бельгии, Венгрии, Литвы, Испании и Болгарии. Разные регионы России на «Миссис Европы-2017» будут представлять сразу пять девушек. От Новосибирска и области на шоу выступил блондинка Татьяна Яковенко.
Помимо участия в многочисленных показах и фотосессиях, одним из важных элементов состязаний является дефиле в национальных костюмах. Девушкам необходимо не только подчеркнуть собственные достоинства, но и показать «изюминку» той страны, которую они представляют. Именно этот конкурс во многом определяет победителя.
«Участниц у нас четырнадцать. Это победительницы аналогичных конкурсов среди замужних женщин с детьми из различных европейских стран, — рассказала VN.ru организатора “Миссис Европа-2017” Наталья Карелина. — Сибирь представляет жительница Новосибирска Татьяна Яковенко. Главный приз за победу — меховое изделие от партнера конкурса, кольцо из белого золота с бриллиантами и годовой набор косметики от нашей кольцовской компании “Венец Сибири”. Плюс все участницы получают множество подарков от партнёров конкурса. Среди гостей на финале так же будет разыгран кулон с бриллиантом и многочисленные сертификаты от партнёров. Финал конкурса состоится 19 августа в ГКЗ имени Каца».
«Миссис Европа-2016» Элина Бутенко родом из Бийска Алтайского края. Окончила НГТУ по специальности «Технология и организация пищевых производств», а также «Школу телеведущих» на 49 канале. После этого работала ведущей прогноза погоды и соавтором женской передачи «Трио». Замужем, имеет двоих детей.