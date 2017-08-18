Самые красивые женщины Европы приехали в Новосибирск

В прошлом году титул первой замужней красавицы и корону «Миссис Европы-2016» получила телеведущая из Новосибирска Элина Бутенко. Благодаря нашей красавице сегодня в Новосибирск прилетели самые красивые мамочки Европы — из Нидерландов, Украины, Израиля, Бельгии, Венгрии, Литвы, Испании и Болгарии. Разные регионы России на «Миссис Европы-2017» будут представлять сразу пять девушек. От Новосибирска и области на шоу выступил блондинка Татьяна Яковенко.

Помимо участия в многочисленных показах и фотосессиях, одним из важных элементов состязаний является дефиле в национальных костюмах. Девушкам необходимо не только подчеркнуть собственные достоинства, но и показать «изюминку» той страны, которую они представляют. Именно этот конкурс во многом определяет победителя.

<div id="vk_post_266236117_933"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_266236117_933", 266236117, 933, '5_Rn25DNx-CWCDwESB0prQbT7W4h')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Участниц у нас четырнадцать. Это победительницы аналогичных конкурсов среди замужних женщин с детьми из различных европейских стран, — рассказала VN.ru организатора “Миссис Европа-2017” Наталья Карелина. — Сибирь представляет жительница Новосибирска Татьяна Яковенко. Главный приз за победу — меховое изделие от партнера конкурса, кольцо из белого золота с бриллиантами и годовой набор косметики от нашей кольцовской компании “Венец Сибири”. Плюс все участницы получают множество подарков от партнёров конкурса. Среди гостей на финале так же будет разыгран кулон с бриллиантом и многочисленные сертификаты от партнёров. Финал конкурса состоится 19 августа в ГКЗ имени Каца».