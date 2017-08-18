В парке Таганай гады сбрасывают кожу и принимают солнечные ванны
В Национальном парке «Таганай» (Златоуст, Челябинская область) появился змеиный пляж.
В Национальном парке «Таганай» (Златоуст, Челябинская область) появился змеиный пляж.
Как сообщается на сайте парка, пресмыкающиеся облюбовали солнцепёк неподалёку от Киалимского кордона и устроили там лежбище. Опасности для туристов нет — змеи никогда не нападают первыми.
Сразу четырёх чёрных гадюк увидела сотрудник научного отдела национального парка «Таганай» Марина Середа в районе Киалимского кордона. Причём две из них грелись на солнце, тесно сплетясь между собой.
-Скорее всего, это пара. Экземпляры довольно крупные — длиной почти метр и толщиной до 4 сантиметров. Поодаль грелись змеи поменьше — сантиметров по 60−80, возможно, потомство, — рассказала Марина Середа. — Солнечные ванны таганайские гадюки принимают на этом месте уже три сезона подряд.
На «змеином пляже» можно найти и сброшенную змеями кожу, как раз в это время гадюки «переодеваются». Старый «наряд» после соответствующей подготовки станет одним из экспонатов Музея природы Таганая. Посетители увидят его в двух частях — с головой и с хвостом, кожа при сбрасывании порвалась почти пополам. Для туристов «пляж» опасности не представляет.
У нас были случаи, когда змеи заползали в домики приютов, но случаев нападения на людей не отмечено. Дело в том, что змеи редко делают это первыми, — сообщила Марина Середа. — При встрече со змеёй не надо её трогать и наклоняться над ней. Лучше отойти в сторону. Пресмыкающиеся хорошо чувствуют вибрацию и быстро уползают.
Кроме чёрных на таганайских тропах можно встретить и более агрессивных серых гадюк. Количество змей в национальном парке в этом году увеличилось. Специалисты связывают это с погодными условиями: высокой влажностью и подходящими температурами.
Кроме гадюк, в национальном парке «Таганай» встречаются уж обыкновенный, веретеница ломкая, медянка обыкновенная, ящерица живородящая и ящерица прыткая. Последних — тоже можно увидеть в районе Киалимского кордона.