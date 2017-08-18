В Красноярске во время приемки школ проверку ГИБДД не прошло ни одно учреждение
Госавтоинспекторами выдано 24 предписания в адрес департамента горхозяйства.
Госавтоинспекторами выдано 24 предписания в адрес департамента горхозяйства.
Ни одно общеобразовательное учреждение Красноярска не прошло проверку ГИБДД во время приемки школ. Об этом сообщает
За 7 месяцев 2017 года по пути в образовательное учреждение, либо из него произошло 9 ДТП с участием несовершеннолетних. Одной из причин таких происшествий дорожники считают неудовлетворительное состояние дорог. В ходе обследования школ инспекторы ГИБДД выявили множество нарушений в содержании
Отмечается, что нарушения присутствуют не только на прилегающих к школам дорогах, но и на пути следования учеников из дома в школу и обратно — отсутствуют дорожные разметки, ограждения, светофоры. Кроме того, ограничивается видимость дорожных знаков
По всем фактам госавтоинспекторами выдано 24 предписания в адрес департамента городского хозяйства, 2 из которых в установленный срок были не исполнены. В ближайшее время ответственные лица будут привлечены к административной ответственности.