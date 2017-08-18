Хабаровский край обогнал Приморье по выданным «дальневосточным гектарам»

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По программе «дальневосточный гектар» в ДФО выдали уже больше 27 тысяч земельных участков. Почти четверть из них находится в Хабаровском крае — в регионе заключили свыше 6,2 тысяч договоров безвозмездного пользования.

«На втором месте по количеству отданных получателям гектаров Приморье — здесь с участниками программы подписано более пяти тысяч договоров. На третьем — Сахалинская область, где участки получили более 4,5 тысяч человек. Далее Якутия — порядка 4,4 тысяч, и Амурская область — около 3,3 тысяч. Всего в дальневосточном регионе на сегодняшний день отданы в пользование более 27 тысяч участков по программе», — отметил заместитель генерального директора агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Денис Кузин.

Ещё больше восьми тысяч заявок одобрили уполномоченные органы. Земельные участки проходят кадастровый учёт, после этого их передадут новым владельцам.

По количеству поданных заявок со значительным отрывом лидирует Приморский край — более 39 тысяч россиян желают получить участок земли в этом регионе. Более 18,3 тысяч заявлений подали в Якутии и более 15,2 тысяч в Хабаровском крае.

Как сообщает пресс-служба минвостокразвития, после модернизации федеральной информационной системы «НаДальнийВосток. РФ» получить свой гектар можно будет быстрее.