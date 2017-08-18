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07:44 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровский край обогнал Приморье по выданным «дальневосточным гектарам»

В регионе заключили больше шести тысяч договоров безвозмездного пользования участками.

Источник: Reuters

По программе «дальневосточный гектар» в ДФО выдали уже больше 27 тысяч земельных участков. Почти четверть из них находится в Хабаровском крае — в регионе заключили свыше 6,2 тысяч договоров безвозмездного пользования.

«На втором месте по количеству отданных получателям гектаров Приморье — здесь с участниками программы подписано более пяти тысяч договоров. На третьем — Сахалинская область, где участки получили более 4,5 тысяч человек. Далее Якутия — порядка 4,4 тысяч, и Амурская область — около 3,3 тысяч. Всего в дальневосточном регионе на сегодняшний день отданы в пользование более 27 тысяч участков по программе», — отметил заместитель генерального директора агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Денис Кузин.

Ещё больше восьми тысяч заявок одобрили уполномоченные органы. Земельные участки проходят кадастровый учёт, после этого их передадут новым владельцам.

По количеству поданных заявок со значительным отрывом лидирует Приморский край — более 39 тысяч россиян желают получить участок земли в этом регионе. Более 18,3 тысяч заявлений подали в Якутии и более 15,2 тысяч в Хабаровском крае.

Как сообщает пресс-служба минвостокразвития, после модернизации федеральной информационной системы «НаДальнийВосток. РФ» получить свой гектар можно будет быстрее.

«Например, появится возможность передачи информации для постановки на кадастровый учёт между уполномоченным органом и Россреестром. Не нужно будет, как сейчас, эту информацию выгружать, записывать на диск и предоставлять информацию через МФЦ в Росреестр. Уполномоченный орган из своего электронного кабинета сможет направлять эти документы», — уточнил заместитель министра по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

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