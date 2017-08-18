Более 170-ти фильмов увидят гости «Меридианов Тихого» во Владивостоке

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 18 августа, PrimaMedia.

Дирекция международного кинофестиваля «Меридианы Тихого» объявляет полную программу юбилейного 15-го форума, который пройдет во Владивостоке при поддержке администрации Приморского края с 9 по 15 сентября. В программе кинофестиваля будут представлены более 170-ти фильмов, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Конкурсная программа кинофестиваля составлена из 10-ти полнометражных и 10-ти короткометражных лент, созданных молодыми режиссерами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Во внеконкурсных секциях фестиваля будут представлены самые яркие фильмы текущего сезона, в том числе обладатели высших наград крупнейших смотров мира — кинофестивалей в Канне, Берлине, Венеции и Локарно.

Большинство фильмов программы «Меридианов Тихого» впервые будут показаны в России. В рамках смотра состоится тридцать шесть азиатских и десять мировых премьер.

ФИЛЬМ ОТКРЫТИЯ.

«Карп отмороженный», реж. Владимир Котт (Россия).

«Напарник», реж. Александр Андрющенко (Россия).

КОНКУРС (ПОЛНЫЙ МЕТР)

«Колубус», реж. Когонада (СШA).

«Прощай энтузиазм», реж. Владимир Дюран (Аргентина, Колумбия).

«Песни на кладбище», реж. Бредли Лью (Малайзия, Филиппины).

«13 лет пустоты», реж. Такуми Сайто (Япония).

«Дорога на Раланг», реж. Карма Такапа (Индия).

«Теснота», реж. Кантемир Балагов (Россия).

«Аэротрополис», реж. Джен-Нэн Ли (Тайвань, Китай).

«Король», реж. Найлз Аталла (Чили, Франция).

«Пейзажи Янцзы», реж. Сюй Синь (Китай).

«Легко и просто», Цзюнь Ген (Гонконг).

КОНКУРС (КОРОТКИЙ МЕТР)

«Фаусто в темноте», реж. Израэль Аумада (Мексика).

«Лесхоз», реж. Цута Тецуичиро (Япония).

«Сельва», реж. София Кирос Убеда (Коста-Рика, Аргентина, Чили).

«Маленький поезд», реж. Тамара Дондурей (Россия).

«Один и много», реж. Джонас Бак (Камбоджа, Великобритания).

Storge, реж. Катя Селенкина (Россия).

«Как в первый раз», реж. Йеннифер Урибе Альсате (Колумбия).

«1 килограмм», реж. Парк Ён-джу (Республика Корея).

«Шалава», реж. Люси Шродер (Австралия).

Non Castus, реж. Андреа Кастильо (Чили).

ПАНОРАМА

«Квадрат», реж. Рубен Эстлунд (Швеция, Германия, Франция, Дания).

«О теле и душе», реж. Ильдико Эньеди (Венгрия).

«По ту сторону надежды», реж. Аки Каурисмяки (Финляндия, Германия).

«Жаннетт, детство Жанны д’Арк», реж. Брюно Дюмон (Франция).

«Девять пальцев», реж. Ф. Ж. Оссанг (Франция, Португалия).

«Дуэт», реж. Навид Данеш (Иран).

«Мой индийский друг», реж. Эктор Бабенко (Бразилия).

«Вестерн», реж. Валеска Гризебах (Германия, Австрия, Болгария).

«Четыре дня во Франции», реж. Жером Рейбо (Франция).

«Самурай Татара», реж. Ёсинари Нисикори (Япония).

КИНО РОССИИ

«Аритмия», реж. Борис Хлебников (Россия).

«Рок», реж. Иван Шахназаров (Россия).

«Прорубь», реж. Андрей Сильвестров (Россия).

«Турецкое седло», реж. Юсуп Разыков (Россия).

«Скоро все кончится», реж. Алексей Рыбин (Россия).

«Как Витька Чеснок вещ Леху Штыря в дом инвалидов», реж. Александр Хант (Россия).

«Белые ночи», реж. Татьяна Воронецкая, Андрей Богатырёв (Россия).

«Жги», реж. Кирилл Плетнев (Россия).

«Заложники», реж. Резо Гигинеишвили (Россия, Грузия, Польша).

THREE SISTERS, dir. Yuri Grymov (Russia) / ТРИ СЕСТРЫ, реж. Юрий Грымов (Россия).

«Близкие», реж. Ксения Зуева (Россия).

В ФОКУСЕ: РЕЖИССЕР ХОН САН СУ

«На пляже ночью одна», реж. Хон Сан Су (Республика Корея, Германия).

«На следующий день», реж. Хон Сан Су (Республика Корея).

«Камера Клэр», реж. Хон Сан Су (Республика Корея, Франция).

В ФОКУСЕ: КНДР

«История нашего дома», реж. Ли Юнхо, Ха Ёнкиль (КНДР).

«Аттестат зрелости», реж. Ким Чхон Ун (КНДР).

«Город Кэсон, где были в писках женьшеня», реж. Ли Чхан Мин (КНДР).

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД

«Авсгуст», реж. Омер Фаст (Германия).

«Фаджр», реж. Луис Патиньо (Испания, Морокко).

«Сара Винчестер», реж. Бертран Бонелло (Франция).

«Ослиная голова», реж. Педро Бастос (Португалия).

«Освобождение», реж. Яэль Бартана (Израиль, Нидерланды).

Tetragrammation, реж. Клим Козинский (Россия, Украина, Израиль).

El Mar La Mar, реж. Джошуа Боннетта, Дж. П. Снядецкий (США).

«Бит», реж. Кейван Карими (Франция, Иран).

«Разговоры во сне», реж. Вирина Паравел, Люсьен Кастен-Тэйлор (Франция, Великобритания, США).

«Открытки с линии перемирия», реж. Себастьян Мец (Германия).

«Фабрика», реж. Педро Пиньо (Португалия).

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЭКРАН. ОБРАЗЫ СОВРЕМЕННОСТИ

«И избавь нас от лукавого», реж. Федерика Ди Джакомо (Италия).

«Город солнца», реж. Рати Онели (Грузия, США, Катар, Нидерланды).

«Переписка», реж. Rita Azevedo Gomes (Португалия).

«Ничем не примечательный год», реж. Энн Каролин Реннингер, Рене Фрёлке (Германия).

«Прибежище», реж. Аббас Сенди (Иран).

«В ожидании солнца», реж. Каспар Аструп Шрёдер (Дания, Китай).

«Машины», реж. Рахул Джайн (Индия, Германия, Финляндия).

«Такая нежная кожа», реж. Дэни Котэ (Канада).

«Миссис Фан», реж. Ван Бин (Гонконг, Франция, Германия).

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЭКРАН. РУССКОЕ

«Россия как сон», реж. Андрей Сильвестров, Даниил Зинченко (Россия).

«Русский тур», реж. Михаил Бушков (Россия).

«24 снега», реж. Михаил Барынин (Россия).

«Донна Лючия», реж. Олеся Хороших (Россия).

«Американская мечта», реж. Андрей Ананин (Россия).

«Бумажные звезды», реж. Инна Омельченко (Россия).

Update/Delete, реж. Алексей Ильин, Григорий Калинин (Россия).

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЭКРАН. ГОД ЭКОЛОГИИ

«Завтра море», реж. Катерина Суворова (Казахстан, Германия).

«Пластиковый Китай», реж. Цзе-лян Ван (Китай).

«Сафари», реж. Ульрих Зайдль (Австрия).

«Натюрморт», реж. Мод Альпи (Франция).

«Озеро», реж. Дарья Блохина (Россия).

«Где исполняются мечты», реж. Ерун Ван дер Сток (Япония, Бельгия).

СЕМЕЙНЫЙ СЕАНС

«Две Ирэн», реж. Фабио Мейра (Бразилия).

«Январь», реж. Дарио Маскамброни (Аргентина).

«Что-то не так с родителями», реж. Таисия Игуменцева (Россия).

«Яна+Янко», реж. Наталья Меркулова (Россия).

«Козел невезения», реж. Самир Оливейрос (Колумбия).

ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ

«Двуличный любовник», реж. Франсуа Озон (Франция).

KFC, реж. Ле Бин Жанг (Вьетнам).

«Ярость», реж. Ли Сан-иль (Япония).

«Шелли», реж. Али Аббаси (Дания, Швеция).

«Мертвым повезло», реж. Вадим Валлиулин (Россия).

Casa Rochelle, реж. Камила Хосе Доносо (Мексика, Чили).

РЕТРОСПЕКТИВЫ. АНДРЕЙ КОНЧАЛОВСКИЙ

«Первый учитель», реж. Андрей Кончаловский (СССР).

«История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж», реж. Андрей Кончаловский (СССР).

«Дворянское гнездо», реж. Андрей Кончаловский (СССР).

«Дядя Ваня», реж. Андрей Кончаловский (СССР).

«Романс о влюбленных», реж. Андрей Кончаловский (СССР).

«Сибириада», реж. Андрей Кончаловский (СССР).

«Курочка Ряба», реж. Андрей Кончаловский (Россия, Франция).

«Белые ночи почтальона Тряпицына», реж. Андрей Кончаловский (Россия).

РЕТРОСПЕКТИВЫ. КРИС МАРКЕР

«Уровень 5», реж. Крис Маркер (Франция).

Junkopia, реж. Джон Чэпмен, Крис Маркер, Фрэнк Симеоне (Франция).

«Взлетная полоса», реж. Крис Маркер (Франция).

«Воскресенье в Пекине», реж. Крис Маркер (Франция).

«Да здравствует кит», реж. Крис Маркер, Марио Располи (Франция).

«Письмо из Сибири», реж. Крис Маркер (Франция).

«Без солнца», реж. Крис Маркер (Франция).

РЕТРОСПЕКТИВЫ. КИТАЙСКИЙ МЮЗИКЛ

«Лян Шаньбо и Чжу Интай», реж. Сан Ху (Китай).

«Пять золотых цветков», реж. Ван Цзяи (Китай).

«Третья сестра Лю», реж. Су Ли (Китай).

«Ашима», реж. Лю Цюн (Китай).

РЕТРОСПЕКТИВЫ. АНДЖЕЙ ВАЙДА

«Валенса», реж. Анджей Вайда (Польша).

«Земля обетованная», реж. Анджей Вайда (Польша).

«Человек из мрамора», реж. Анджей Вайда (Польша).

«Корчак», реж. Анджей Вайда (Польша, Германия, Великобритания).

«Послеобразы», реж. Анджей Вайда (Польша).

ШКОЛА. ПРОФИ

«Дэвид Линч: жизнь в искусстве», реж. Джон Нгуйен, Оливия Неергаард-Холм, Рик Барнс (США, Дания).

«Кино, Мануэл Де Оливейро и я», реж. Жуан Ботелью (Португалия).

«Синема Нуво», реж. Эрик Роша (Бразилия).

«Крис Олсен — мальчик, который плакал», реж. Марк Раппапорт (США, Франция).

«Тати против Брессона: игра звука», реж. Марк Раппапорт (США, Франция).

«Пустой экран», реж. Марк Раппапорт (США, Франция).

СДЕЛАНО ВО ВЛАДИВОСТОКE

«Путь к богу», реж. Эола Пак, Мария Стремина (Россия).

«Уравнения с неизвестными», реж. Георгий Саенко (Россия).

«Иваныч», реж. Сергей Боровков (Россия).

«Двое», реж. Евгений Заозерных (Россия).

«Пустоты», реж. Денис Мирошниченко (Россия).

«Киноляп», реж. Даниил Гончаров (Россия).

«Последний этаж», реж. Дмитрий Шевцов (Россия).

«Пастух», реж. Сергей Боровков (Россия).

ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА. КОРОТКОМЕТРАЖНОЕ КИНО. ФАВОРИТЫ

«Маленький город», реж. Диогу Кошта Амаранте (Португалия).

«Еще нет», реж. Ариан Вазирдафтари (Иран).

«Сакхисона, реж. Прантик Басу (Индия).

«Добрая ночь», реж. Цю Ян (Китай).

ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА. КОРОТКОМЕТРАЖНОЕ КИНО. ШУТНИКИ

«Рапсодия», реж. Констанс Мейер (Франция).

«Джакузи», реж. Уилл Гудфеллоу (Австралия).

«Шведская классика», реж. Манс Бертас (Швеция).

«Ключевая фраза», реж. Кристоф М. Сабер (Швейцария).

«Пауки в банке», реж. Эдуардо Сальгадо-Мартинес (Пуэрто Рико).

«Лицом к лицу», реж. Юго Франсуа (Франция).

ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА. КОРОТКОМЕТРАЖНОЕ КИНО. РЕАЛИСТЫ

«Молоко», реж. Дарья Власова (Россия, Литва).

«Дым», реж. Иван Плечев (Россия).

«О чем шумит русский лес», реж. Сергей Педан (Россия).

«Птица поет пальцами», реж. Мила Фахурдинова (Россия, Казахстан).

«Зной», реж. Алексей Чудинов (Россия).

ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА. КОРОТКОМЕТРАЖНОЕ КИНО. НАБЛЮДАТЕЛИ

«Вечеринка в саду», реж. Флориан Бабикиан, Винсент Баю, Виктор Клэр, Теофиль Дюфрен, Габриэль Грапперон, Лукас Наварро (Франция).

«Сирокко», реж. Ромейн Гарсия, Кевин Тарпиньян, Томас Лопес-Масси, Аврил Хаг, Лорен Мадек (Франция).

«Гокуросама», реж. Аврора Галь, Клементин Фрер, Юкико Мейгньен, Анна Мерц, Робин Миглиорелли, Ромейн Салвини (Франция).

«Мистер ночь меняет день», реж. Игнас Мейлуунас (Литва).

«Тесла», реж. Мэтью Ранкин (Канада).

«Энигма», реж. Арис Фатурос, Антонис Нтоссиас (Греция).

«Оверлук», дуэт «Pink Twins» (Финляндия).

«Птичий клей», реж. Эван ДеРуши (Канада).

«Плоть», реж. Карлос Гомес Саламанка (Колумбия).

ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА. КОРОТКОМЕТРАЖНОЕ КИНО. ОПТИМИСТЫ

«Пустота», реж. Латифа Саид (Португалия, Франция).

«Жюли» (15 лет), реж. Бьорн Сортленд, Матс Андерсен (Норвегия).

«Натали», реж. Майки Мюррей (Великобритания).

«Изгиб», реж. Тим Иган (Австралия).

«Твари боятся тишины», реж. Этьен Буланжер (Канада).

«Молодая», реж. Симао Кайет (Португалия).

«Пенумбрия», реж. Эдуарду Бриту (Португалия).

ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА. КОРОТКОМЕТРАЖНОЕ КИНО. ЧУДАКИ

«Реальность глубокого познания», реж. Сынхи Ким (Республика Корея).

«Дедушка морж», реж. Лукреция Андреа (Франция).

«Меня сильно взбесит, если я умру таким молодым», реж. Филипе Абранчес (Португалия).

«Фрагменты», реж. Жозе Мигель Рибейру (Португалия).