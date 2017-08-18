Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Ученые вывели идеальный график повседневной жизни
Муж Веры Глаголевой сообщил подробности ее смерти
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
После теракта в Барселоне запустили флешмоб с кошкамиВечером 17 августа на улице Рамбла в центре Барселоны фургон въехал в пешеходов
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Сотрудник ГИБДД заставил водителя 15 минут жать на тормоза
В Сочи упавший камень насквозь пробил «Ниву»
«Зашли через черный ход»: эксперт о базе США на Украине
Смерть после визита в клинику: СМИ о Глаголевой
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Эксперт: украинская армия рискует прыгнуть в очередной «котел»
В Киеве поиздевались над смертью Глаголевой - СМИ
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
08:08 (мск), источник: Om1.ru

В омском парке 30 лет ВЛКСМ закрывают скейт-площадку

Руководство парка вынуждено пойти на крайние меры ввиду опасности площадки для детей. За состоянием снарядов и фигур парк не может — нет специалистов. Ранее ответственность за фигуры брал на себя скейтбордист, но он куда-то пропал.

Сложная ситуация сложилась в парке имени 30 лет ВЛКСМ. За скейт-площадкой уже давно никто не следит, отчего она рушится и уже представляет серьезную опасность для скейтеров. Так, вчера 11-летний мальчик серьезно пострадал, упав на одной из фигур.

Главная новость по теме Мальчик разбил лицо и руки, катаясь на разрушенной скейт-площадке в омском парке имени 30-летия ВЛКСМ.

Директор парка Константин Лукашевич прояснил ситуацию и заявил, что ответственность за площадку несет не сам парк. Скейт-площадка была определена под ответственность Иванову Илье, представителю сообщества скейтбордистов. Однако тот пропал, площадкой не занимается, отчего она пришла в негодность.

За асфальт и ограждение следит руководство парка, а за фигуры и снаряды на площадке — скейтбордисты. Парк не может обеспечивать порядок полностью на всей скейт-площадке.

Константин Лукашевич, директор парка имени 30 лет ВЛКСМ:

— Брать ответственность за содержание фигур парк не может, поскольку у нас нет специалистов, которые бы могли выступать как руководители этого направления, потому что вид спорта травмоопасный. Мальчик, о котором идет речь, зашел туда без защиты, на руках налокотников нет, наколенников нет, я узнавал. У бедного ребенка разбито все лицо, руки, но ведь кто-то же должен за этим следить и контролировать.

После вчерашней травмы ребенком парк с тяжелым сердцем решил закрыть площадку до тех пор, пока ситуация не прояснится. Лукашевич считает, что на площадке необходим тщательный контроль, чтобы дети не получали серьезные травмы, а состояние фигур было в порядке.

Константин Лукашевич:

 — Принято решение, если до вечера не появится ответственный за скейт-площадку, парк будет вынужден аварийные фигуры оттуда убрать. Это имущество не парка, оно будет описано и отправлено на склад, пока не появится собственник и не приведет в надлежащее состояние фигуры. Я понимаю, сейчас будет резонанс, что парк убрал все фигуры, опять закрыли, опять нас, молодежь, не понимают. Мы понимаем, но этот процесс должен быть организован.

Администрация связалась с сообществом скейтбордистов, у которых есть время до вечера, чтобы найти ответственного и спасти скейт-площадку от закрытия.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Омичи устроили давку на открытии «Леруа Мерлен»
Граждане минимум 18 стран пострадали при теракте в Барселоне
Росстат назвал размер средней зарплаты в России
В испанском Камбрильсе умер задержанный полицией террорист
МИД РФ вызвал послов из стран, одобривших решение по Собибору
Истребители РФ за неделю 8 раз перехватили самолеты-разведчики
ЦБ начнет выпуск полимерных денег
Оценка событий в Вирджинии рассорила Трампа с главами корпораций
Спорт
Кража литовская: «Краснодар» победил «Црвену Звезду» в ЛЕ «Быки» одержали домашнюю победу, хотя в ходе второго тайма литовские арбитры не увидели, как мяч пересек линию ворот гостей после удара экс-игрока «Црвены Звезды» Ристича
Авто
Сотрудник ГИБДД заставил водителя автобуса 15 минут жать на тормоза Мужчина намерен подать жалобу в прокуратуру и МВД, чтобы ситуацию взяли на контроль
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Москвичам предложат переехать в «казенное» жилье
Продлен арест подозреваемых в хищениях на стройке резиденции Путина
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Как правильно хранить вещи в квартире
Леди
Вера Брежнева: «Папа научил меня менять розетки, вешать люстры и паять» В новом интервью певица рассказала «Леди Mail.Ru», как относится к слухам о своей личной жизни, часто ли мечтает побыть в одиночестве и каким было ее детство
Дети
Знаменитости, которые пошли по стопам родителей В жизни каждого человека наступает момент, когда ему приходится делать выбор собственного жизненного пути. Но оказывается, для того чтобы найти свое призвание, иногда стоит просто продолжать дело родителей.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь