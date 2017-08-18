В омском парке 30 лет ВЛКСМ закрывают скейт-площадку

Сложная ситуация сложилась в парке имени 30 лет ВЛКСМ. За скейт-площадкой уже давно никто не следит, отчего она рушится и уже представляет серьезную опасность для скейтеров. Так, вчера 11-летний мальчик серьезно пострадал, упав на одной из фигур.

Главная новость по теме Мальчик разбил лицо и руки, катаясь на разрушенной скейт-площадке в омском парке имени 30-летия ВЛКСМ.

Директор парка Константин Лукашевич прояснил ситуацию и заявил, что ответственность за площадку несет не сам парк. Скейт-площадка была определена под ответственность Иванову Илье, представителю сообщества скейтбордистов. Однако тот пропал, площадкой не занимается, отчего она пришла в негодность.

За асфальт и ограждение следит руководство парка, а за фигуры и снаряды на площадке — скейтбордисты. Парк не может обеспечивать порядок полностью на всей скейт-площадке.

Константин Лукашевич, директор парка имени 30 лет ВЛКСМ:

— Брать ответственность за содержание фигур парк не может, поскольку у нас нет специалистов, которые бы могли выступать как руководители этого направления, потому что вид спорта травмоопасный. Мальчик, о котором идет речь, зашел туда без защиты, на руках налокотников нет, наколенников нет, я узнавал. У бедного ребенка разбито все лицо, руки, но ведь кто-то же должен за этим следить и контролировать.

После вчерашней травмы ребенком парк с тяжелым сердцем решил закрыть площадку до тех пор, пока ситуация не прояснится. Лукашевич считает, что на площадке необходим тщательный контроль, чтобы дети не получали серьезные травмы, а состояние фигур было в порядке.

Константин Лукашевич:

— Принято решение, если до вечера не появится ответственный за скейт-площадку, парк будет вынужден аварийные фигуры оттуда убрать. Это имущество не парка, оно будет описано и отправлено на склад, пока не появится собственник и не приведет в надлежащее состояние фигуры. Я понимаю, сейчас будет резонанс, что парк убрал все фигуры, опять закрыли, опять нас, молодежь, не понимают. Мы понимаем, но этот процесс должен быть организован.