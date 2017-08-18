В Башкирии опубликован прогноз погоды на выходные
УФА, 18 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды представило прогноз погоды на ближайшие три дня.
УФА, 18 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды представило прогноз погоды на ближайшие три дня.
Сегодня в республике будет без осадков. Ветер переменных направлений, слабый, днем порывистый. Температура воздуха днем — от 22 до 27 градусов.
В субботу осадков
В воскресенье, как и накануне, осадки не прогнозируются. Ветер неустойчивый, слабый, днем порывистый. Температура воздуха ночью — 10−15 градусов, в северных и горных районах — до плюс 5. Днем — от 22 до 27 градусов.