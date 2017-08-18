В Башкирии опубликован прогноз погоды на выходные

Источник: Башинформ

Сегодня в республике будет без осадков. Ветер переменных направлений, слабый, днем порывистый. Температура воздуха днем — от 22 до 27 градусов.

В субботу осадков по-прежнему не ожидается. Ветер неустойчивый, слабый, днем порывистый. Температура воздуха ночью — 10−15 градусов, в северных и горных районах — до плюс 5. Днем воздух прогреется до 22−27 градусов.