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12:05 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии опубликован прогноз погоды на выходные

УФА, 18 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды представило прогноз погоды на ближайшие три дня.

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Источник: Башинформ

Сегодня в республике будет без осадков. Ветер переменных направлений, слабый, днем порывистый. Температура воздуха днем — от 22 до 27 градусов.

В субботу осадков по-прежнему не ожидается. Ветер неустойчивый, слабый, днем порывистый. Температура воздуха ночью — 10−15 градусов, в северных и горных районах — до плюс 5. Днем воздух прогреется до 22−27 градусов.

В воскресенье, как и накануне, осадки не прогнозируются. Ветер неустойчивый, слабый, днем порывистый. Температура воздуха ночью — 10−15 градусов, в северных и горных районах — до плюс 5. Днем — от 22 до 27 градусов.

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