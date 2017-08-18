В Волгограде перекрыли улицу 51-ю Гвардейскую
Автомобилистам запретили проезд по улице 51-й Гвардейской в границах от улицы Савкина до улицы Полесской в Дзержинском районе Волгограда до 07:00 25 августа.
Автомобилистам запретили проезд по улице 51-й Гвардейской в границах от улицы Савкина до улицы Полесской в Дзержинском районе Волгограда до 07:00 25 августа.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской администрации, ограничение движения транспорта будет связано с прокладкой подземных инженерных коммуникаций.
Объехать перекрытый участок дороги можно будет по улицам Савкина, Республиканской, Полесской.