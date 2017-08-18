Предпоследние выходные лета в Хабаровском крае будут тёплыми

— Сильного дождя на выходных не ждем, но в целом погода будет неустойчивой, — сказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева. — Небольшие осадки могут пройти в отдельных районах края в субботу. Ветер будет дуть юго-восточный, с силой 5−10 метров в секунду. Ночные температуры — в пределах 15−19 градусов тепла ночью, и днем — 25−30 тепла. В воскресенье погода будет лучше, особенно в южной и центральной части Хабаровского края. Однако не исключен дождь на севере при юго-восточном ветре 5−10 метров в секунду. Ночные температуры будут в пределах 12−17, а днем — 25−27 градусов. Как отмечают синоптики, несмотря на то, что лето идет к концу, погода сохраняется достаточно теплая, даже жаркая. В Хабаровске на предстоящих выходных также будет тепло.