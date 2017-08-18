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08:07 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Предпоследние выходные лета в Хабаровском крае будут тёплыми

Осадки возможны в отдельных районах.

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В Хабаровском крае предстоящие выходные ожидаются теплыми, но хмурыми, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — Сильного дождя на выходных не ждем, но в целом погода будет неустойчивой, — сказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева. — Небольшие осадки могут пройти в отдельных районах края в субботу. Ветер будет дуть юго-восточный, с силой 5−10 метров в секунду. Ночные температуры — в пределах 15−19 градусов тепла ночью, и днем — 25−30 тепла. В воскресенье погода будет лучше, особенно в южной и центральной части Хабаровского края. Однако не исключен дождь на севере при юго-восточном ветре 5−10 метров в секунду. Ночные температуры будут в пределах 12−17, а днем — 25−27 градусов. Как отмечают синоптики, несмотря на то, что лето идет к концу, погода сохраняется достаточно теплая, даже жаркая. В Хабаровске на предстоящих выходных также будет тепло.

 — В субботу в Хабаровске преимущественно без осадков, может только короткий дождь покапать. Ночью температура воздуха прогреется до 15−17 градусов, днем — 27−29 тепла. Ветер юго-восточный, 5−10 метров в секунду. В Хабаровске хорошая погода сохранится до 23 числа, затем ожидаем осадки, — отметила Галина Брынцева. А вот со следующей недели в край придет циклон.
— С 24 числа придет циклон с запада, поэтому ожидаем сильные дожди в южной и центральной части Хабаровского края. При прохождении циклона также будет усиление ветра до 10−15 метров в секунду, — сказала Галина Брынцева.

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