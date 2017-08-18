Предпоследние выходные лета в Хабаровском крае будут тёплыми
Осадки возможны в отдельных районах.
Осадки возможны в отдельных районах.
В Хабаровском крае предстоящие выходные ожидаются теплыми, но хмурыми, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Сильного дождя на выходных не ждем, но в целом погода будет неустойчивой, — сказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева. — Небольшие осадки могут пройти в отдельных районах края в субботу. Ветер будет дуть
— В субботу в Хабаровске преимущественно без осадков, может только короткий дождь покапать. Ночью температура воздуха прогреется до 15−17 градусов, днем — 27−29 тепла. Ветер
— С 24 числа придет циклон с запада, поэтому ожидаем сильные дожди в южной и центральной части Хабаровского края. При прохождении циклона также будет усиление ветра до 10−15 метров в секунду, — сказала Галина Брынцева.